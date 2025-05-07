愛山林祝姓董事長涉違證交法 1200萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北7日電）愛山林建設公司祝姓董事長於102年辦理對策略性投資人私募發行普通股時涉違反證券交易法。北檢昨天約談祝男等18名被告及2名證人，今天凌晨諭令祝男1200萬元交保，限制出境、出海。

檢調獲報，祝男於民國102年間辦理愛山林公司對策略性投資人私募發行普通股期間，涉嫌違反證券交易法財務業務文件內容不實、操縱股價、特別背信，並違反洗錢防制法洗錢等罪嫌。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處，兵分23路搜索祝男等被告住處及愛山林、仰山林、丰雲、瑞揚、璞緒等5家公司，並約談祝男等18名被告及2名證人到案。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令祝男新台幣1200萬元交保。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，祝男的妻子500萬元交保、祝男的兒子200萬元交保，殷姓、吳姓、林姓被告各以100萬元、80萬元、50萬元交保，其餘被告及證人請回。

愛山林昨天發布重大訊息指出，調查局至公司進行相關調查，依法配合協助調查，並依規定發布重訊。愛山林強調，公司營運正常，此事對財務、業務並無重大影響。（編輯：戴光育）1140507