本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

泰山集團詹舜淇涉詐貸 北院一審判刑18年

2024/11/29 15:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北29日電）泰山第3代家族成員詹舜淇、詹雅琳兄妹，涉嫌向多家銀行詐貸，台北地方法院今天依違反銀行法判處詹舜淇有期徒刑18年，併科罰金100萬元，詹雅琳有期徒刑14年8月。可上訴。

欽泰國際董事長詹舜淇與胞妹詹雅琳涉嫌利用香港欽泰公司進行假交易，向14家銀行貸款新台幣164億餘元，尚餘9億8574萬餘元未償還。台北地檢署於民國108年間依銀行法等罪起訴2人，並各具體求刑8年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北檢偵辦期間將2人聲請羈押禁見獲准。台北地方法院於108年7月間裁定詹舜淇1800萬元交保，詹雅琳600萬元交保。法官於今年6月間裁定詹舜淇加保600萬元，並實施科技監控。

台北地方法院今天依違反銀行法判處詹舜淇有期徒刑18年，併科罰金100萬元，可易服勞役，詹雅琳有期徒刑14年8月；詹舜淇、詹雅琳 共同沒收新台幣7億5000餘萬元，詹舜淇沒收359萬餘美元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1131129

#台北地方法院
#台北地檢署
#北檢
#銀行法
#詹舜淇
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：