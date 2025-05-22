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台葡共辦晶片數據研討會 邁雙邊科技合作里程碑

2025/5/22 07:43
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（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）歐洲台灣商會19日於葡萄牙里斯本聯合舉辦「晶片與數據」研討會，產官學領袖匯聚。葡國積極推動半導體國家戰略，參與者在研討會上凝聚共識、形塑未來，也代表台葡科技與數據基礎建設的合作邁向新里程碑。

由歐洲台灣商會聯合總會（歐總）和葡萄牙KGSA律師事務所共同主辦的「晶片與數據：葡萄牙未來十年」（Chips & Data: Portugal Next Decade）研討會19日在葡萄牙里斯本登場。

適逢歐總第31屆年會，活動匯聚了業界領袖與專家，共同探討半導體創新、人工智慧（AI）發展及永續數據基礎設施，鞏固彼此在全球科技的夥伴關係，標誌台灣與葡萄牙在科技領域合作的關鍵里程碑。

在科技方展上，葡萄牙正憑藉其可再生能源優勢、戰略地理位置及堅實的人才庫，在全球半導體與AI領域逐步奠定重要角色。

台灣貿易中心巴塞隆納辦事處（TAITRA）主任劉俊鑫表示，TAITRA近期推動AI、網路安全等領域合作，「葡萄牙擁有強大的歐盟連結與充滿活力的科技產業環境，具備成為全球重要夥伴並與台灣協作的優勢」。

葡萄牙前經濟與海事事務部長席爾瓦（António Costa Silva）受邀為主題講者，他指出，葡萄牙的競爭優勢包括豐富的可再生能源、獨特的地理位置及在歐洲的工程人才，同時強調葡國在晶片設計與組裝能力的成長，對其科技生態系至關重要。

據葡萄牙數據中心協會（Portugal DC）副會長洛倫索（Rita Lourenço）表示，葡國數據中心生態系蓬勃發展，目前有逾120家機構積極參與數據中心的創新與基礎建設發展。

葡萄牙主權銀行執行長雷加拉多（Gonçalo Regalado）出席研討會，他敦促國家積極投入科技與工業計畫，並提到該銀行提供的關鍵融資工具，以促進公私合作達成國家目標。

澳洲藍籌集團執行長，同時也是世總32屆總會長當選人的熊強生鼓勵與會者勇於擁抱雄心壯志，並表示：「成功的關鍵在於敢於擴展視野，要做，就做大、做精，或選擇放棄。」

歐總總會長莊登翔表示，活動「標誌著台葡關係在科技與數據基礎設施的重要歷史時刻」，且有僑台商作橋梁，即使葡萄牙尚未在台灣設立辦事處，也無需擔憂與台灣的溝通。

KGSA律師事務所管理合夥人阿爾梅達（Gonçalo Simões de Almeida）補充道，「葡萄牙已擁有必要的發展基礎，現在是我們重新定義未來角色的時刻」。

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此外，葡國前財政國務秘書雷特（António Nogueira Leite）、里斯本大學副校長席爾韋拉（Luís Miguel Silveira）、SiliconGate共同創辦人兼技術長桑托斯（Marcelino Santos），及Start Campus市場總監威爾森（Omer Wilson）等重要人士也出席會議，探討台葡兩國在永續數據基礎設施與學術科技創新上的合作潛力。

研討會中，產官學界領袖積極出席並熱絡交流，展現葡國發揮自身優勢，與台灣在內的國際夥伴，攜手打造永續、創新且具有全球競爭力半導體與AI產業生態體系的願景。（編輯：張芷瑄）1140522

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