鄧振中會英國商貿副大臣 盼助台入CPTPP

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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院政務委員鄧振中今天在第13屆WTO部長會議期間，會晤英國國際貿易部貿易政策副部長韓斯，呼籲進一步深化台英經貿關係，也請英國協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

行政院經貿談判辦公室今天透過新聞稿指出，鄧振中藉由第13屆世界貿易組織（WTO）部長會議期間，在阿拉伯聯合大公國阿布達比會晤韓斯（Greg Hands）；韓斯主管英國國際貿易政策，同時也擔任「台英經貿對話會議」英方主席，2人前次曾在2022年11月在台北會晤。

經貿辦表示，鄧振中與談時除代表總統蔡英文感謝韓斯協助促成台英「提升貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership）協議，說明台灣視台英「提升貿易夥伴關係」協議為建立雙邊制度性交往的基礎，在完成目前在該協議架構下關於投資、數位貿易、再生能源與淨零碳排等3項議題的談判後，期盼能夠繼續擴大包含更多其他有助雙方關係的議題，進一步深化台英經貿關係。

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經貿辦指出，韓斯則說，英方十分看重台英「提升貿易夥伴關係」協議，這是雙方經貿關係的重大里程碑，期盼透過該協議，促成台英之間的貿易與投資快速成長。

鄧振中與談時，也呼籲英國協助台灣加入CPTPP；韓斯則當場表達，英國在入會過程中，深切感受到CPTPP成員對高標準的要求，一旦英國正式成為成員，自會堅持新申請國需符合高標準方能入會。（編輯：林興盟）1130229