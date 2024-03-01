美國會觀察團：力拚台美避免雙重課稅法案

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（中央社記者賴于榛台北1日電）美國國會觀察團近日參與第13屆世界貿易組織（WTO）部長會議，向台灣代表團表示，正致力盡速完成台美避免雙重課稅法案，以增進雙方在半導體等各項合作案，為彼此帶來更多投資商機。

行政院政務委員鄧振中藉第13屆世界貿易組織（WTO）部長會議期間，陸續會晤美國、英國代表，2月28日也會見美國國會觀察團。行政院經貿談判辦公室今天透過新聞稿指出，美國國會對其關心的國際貿易活動，均會派遣重要專業幕僚組成國會觀察團，隨同美國政府代表團參與各項活動。

經貿辦說，雙方與談時，都認為非市場經濟體經由不公平補貼造成產能過剩，已危及全球經貿秩序，必須是WTO優先處理議題，而如何分散風險、降低依賴，則仰賴台、美等理念相近會員合作找出創新應對方法。

另外，台灣也特別感謝美國國會長期支持台美經貿關係，尤其財政及歲計委員會對台美21世紀貿易倡議及台美避免雙重課稅等法案審議過程具關鍵影響力。

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經貿辦指出，美方則說，正致力盡速完成台美避免雙重課稅法案，以增進雙方在半導體等各項合作案，為彼此帶來更多投資商機，同時肯定台美21世紀貿易倡議，期盼雙方團隊依循首批協定的談判動能，盡速完成農業、勞工、環境等第2階段剩餘議題，共同打造高標準的新貿易秩序。

此外，為維持電子商務公平穩定的經營環境，經貿辦說，美國國會觀察團贊同台灣支持繼續暫免對電子傳輸課徵關稅，以避免對業者增加成本與行政負擔，尤其有助婦女、微中小型企業運用電商創業經營，帶來包容性的經濟發展。（編輯：林興盟）1130301