112年行人死亡數380人 創16年來新低

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）交通部今天表示，民國112年道路交通事故30日死亡人數初估3023人，較111減少41人（降1.3%）；行人死亡人數是380人，較111年減少14人，創16年來新低。

交通部今天發布新聞稿指出，112年1至12月道路交通事故30日死亡人數初估3023人，較去年減少41人（降1.3%）；行人死亡人數380人較去年減少14人，創下歷年新低。

其中，112年上半年道路交通事故行人30日死亡人數較111年同期增加11人（增6.8%），112年下半年較111年同期減少25人（降10.8%）；路口行人死亡人數112年下半年也較111年同期減少13人（降11.5%），行人道安改善工作已現成效。

根據交通部道安網的統計，112年行人死亡人數380人，是16年以來新低，從97年的統計至今，有13年行人死亡人數都超過400人，最多是97年的460人，106年及111年分別是381人、394人。

交通部分析行人事故發生位置，行人路口30日死亡人數，112年下半年較111年同期減少13人（降11.5%）；路段行人30日死亡人數，112年下半年較111年同期減少12人（降10.2%）；路口及路段受傷人數，112年下半年均較111年同期減少，分別減少69人及99人。

行政院跨部會整合交通部、內政部、教育部等相關部會於112年5月及8月分別核定「行人優先交通安全行動綱領」及「行人交通安全政策綱領」，推動多項政策維護行人安全，並揭示道路交通事故行人死亡人數，2030年前降低50%的目標，長期朝「零死亡願景」邁進。

交通部指出，在透過工程提升行人安全部分，預計於116年與內政部完成施作路口行人安全設施改善4909處、改善斷面分配不良的路口567處、人行道改善長度263公里、人行障礙排除894處、騎樓整平長度75公里、校園周邊改善715校、易肇事路口改善1085處、行人及高齡友善示範區30處、路側障礙物移除2433處、非號誌化路口設置停讓標誌（線）5523處。

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交通部統計，112年已完成路口行人安全設施改善3486處，已達116年目標逾7成；其他已完成的項目，包括行人早開或行人專用時相4753處、人行道改善167.73公里、人行道障礙物遷移268處、騎樓整平20公里、校園周邊路段（口）改善205校、易肇事路口改善432處、行人與高齡友善區21處、減少路側障礙物522處。

交通部表示，目前仍有汽機車駕駛人未停讓行人造成事故，將持續推動停讓文化2.0計畫，並要求大型車輛落實路口停讓，併同加強查核。（編輯：戴光育）1130416