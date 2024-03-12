芒果禮盒空運日本有成 叩關美國待重啟檢疫評估

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）台灣芒果深受觀光客喜愛，除了海運出口，有貿易商以芒果禮盒空運日本走精品路線，有意以日本模式打開美國市場，但台灣芒果從未輸入美國，農業部需要與美方重啟檢疫風險評估。

台灣芒果甚受觀光客喜愛，在日、韓網紅頻頻來台製播品嚐鮮果、芒果冰品及手搖飲短片下，名氣愈顯響亮，掀起當地民眾興起到台灣吃在地最鮮甜的風氣。

貿易商盈全國際開發有限公司創辦人陳盈貴今天告訴中央社記者，多年前他與SOGO百貨合作，開啟空運芒果禮盒至日本的模式，當初每盒約新台幣3000元左右，仍吸引許多人訂購，空運給在日本的親友嚐鮮。

他說，台灣芒果外銷日本在海運之外，當年鎖定中高消費力客層，開拓禮盒空運，迄今穩定發展，觀察近年台灣芒果已在國際打開知名度，其實美國有相同的客層，且市場更大，商機是可期的，但多年來台灣芒果沒有輸入美國過，如今申請空運芒果禮盒輸銷美國有點卡關。

農業部動植物防疫檢疫署副署長杜麗華說，美國原本已核准台灣芒果輸入，但因長程海運品質維繫難度較高，一直沒有運銷實績，這次貿易商提出空運輸入時隔已久，美國考量防檢疫條件可能有所變化，為確保無虞，提出重新進行風險評估的要求，雙邊正展開洽談。

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防檢署補充，台灣於1986年申請芒果輸銷美國，1992年獲准輸入。

台灣芒果產期5月到9月之間，農業部農糧署官網顯示，去年5月到9月間出口量4369.59公噸，香港占1811.78公噸、中國占1040.04公噸、日本占724.43公噸，韓國緊追在後占637.64公噸，新加坡91.85公噸，北美的加拿大也有22.16公噸、汶萊17.16公噸、紐西蘭10.89公噸、澳洲6.2公噸、帛琉3.31公噸，以及澳門2.78公噸。（編輯：陳清芳）1130312