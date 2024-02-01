農會及批發場外攤商白蘿蔔藥殘不合格 農業部將查

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）消基會今天發布，抽驗白蘿蔔近3成農藥殘留不合格，除有不得檢出的農藥，農會及濱江果菜市場旁攤商樣品也不合格。農業部將查核農民用藥及農藥行售藥實況，違規開罰並輔導。

過年白蘿蔔食用率提高，消基會發布，去年11到12月在6都及南投採樣18件，農藥殘留檢驗不合格5件、達28%，整體共驗出4種不得檢出的農藥，質疑是農藥行售藥管理有問題，以及驗出1種內吸性清洗不掉農藥，將提供給主管機關衛生福利部了解。

農業部動植物防疫檢疫署副署長杜麗華告訴中央社記者，每年都會有檢驗不合格案例，但逐年降低中，一般來說，衛福部會依循作業系統檢視，提供給農業部防檢署、農糧署、各區改良場相關資訊，相關機關會到產地了解農民使用農藥實況，包含有無鄰田污染等，如果農民有違規用藥情況，會開罰及輔導。

她說，也會查核違規案件所在地農民採購農藥的農藥行，就農民購買登錄資料確認是否沒有詢問農民是要用在什麼作物上、沒根據用藥規定販售農藥。

杜麗華說明，上述農民、農藥行若經確認違反農藥管理法，都是依此法處新台幣1.5萬元以上、15萬元以下罰鍰，並由農業部相關單位輔導農民正確用藥、要求農藥行遵守規定販售農藥。

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消基會並舉例，不合格樣品包含來自台南市農會超市，不合格農藥達11項，其中3種是不得檢出（未申請獲准使用在白蘿蔔上），還有1件來自濱江果菜市場旁攤商，這類攤商應該就是跟濱江果菜市場批貨，殘留不合格農藥有7項，其中2種是不得檢出。

杜麗華說，雖然批發市場、農會體系有抽樣品管，但是不是全數產品都有檢驗，還是有樣品並未被抽驗到，將加強輔導產地農民合理用藥。（編輯：管中維）1130201