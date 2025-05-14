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新任教宗曾受贈台灣口罩 駐教廷大使：台梵共享價值

2025/5/14 08:24（5/14 08:31 更新）
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屏東縣政府2020年捐贈給秘魯TAIWAN BOX抗疫防護箱，當時接受捐贈的神職人員就是現任天主教教宗良十四世（中）。（屏東縣政府提供）
屏東縣政府2020年捐贈給秘魯TAIWAN BOX抗疫防護箱，當時接受捐贈的神職人員就是現任天主教教宗良十四世（中）。（屏東縣政府提供）
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡14日專電）屏東縣府5年前捐贈秘魯防疫箱，當時受贈者恰是新任教宗良十四世。駐教廷大使賀忠義表示，台灣和新教宗過去曾在人道關懷之路同行，未來將持續攜手共促人類福祉；使館特以中英文分享這樁美談，強調台梵共享價值。

賀忠義9日抵任履新時表示，台梵具有共享價值，過去、現在、未來都將是密切好夥伴，他表示昨天看到這段台灣與教宗良十四世

教宗良十四世

教宗良十四世（Pope Leo XIV）

  • 首位美國籍教宗
  • 本名：普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）
  • 年齡：69歲
  • 出生地：美國芝加哥
  • 語文：英語、西班牙語、義大利語、法語和葡萄牙語，並能讀拉丁文與德文
  • 經歷：秘魯教區主教、拉丁美洲宗座委員會（Pontifical Commission for Latin America）領導人、教廷主教部（Dicastery for Bishops）部長
  • 關注議題：自14年前創立個人X帳號以來發文400多次，對各敏感議題發表看法，包括種族主義、神職人員性侵害、COVID-19疫情、美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死事件以及俄羅斯入侵烏克蘭等
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之間因為人道救援連起的美麗緣分，覺得非常感動，立刻請館員譯成英文，透過臉書、訊息、口頭交談方式向教廷友人廣為分享。

賀忠義表示，盼透過這段台灣與新教宗之間的小故事，重申台灣將堅定與教廷共同捍衛人權、自由、民主等價值。

台灣醫師賴賢勇13日在社群網站發文指出，2020年9月6日，2000個上面印著「Taiwan can help, Pingtung can help（台灣能幫忙、屏東能幫忙）」的物資箱，飄洋過海到秘魯，無償捐贈給當地醫療與慈善機構。

賴賢勇表示，當時接受台灣捐贈的神職人員，就是現在的天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。這件美事，是時任屏東縣長潘孟安成就的善舉。

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駐教廷大使館昨天以中、英文轉發這則暖心小故事，許多網友、旅居義大利的台僑都留言表示相當感動。

駐教廷使館指出，教宗良十四世曾說，上帝愛所有人，沒有任何限制或條件，台灣將繼續與教廷合作，發揚「天主是愛」的人道救援精神。（編輯：陳慧萍）1140514

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