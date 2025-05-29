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美媒：美國暫停對中國商飛出售引擎技術

2025/5/29 15:54
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（中央社台北29日電）紐約時報28日報導，美國已經暫停向中國出售一些關鍵科技，其中包括與國企中國商用飛機有限責任公司相關的噴射引擎技術。

報導引述兩名知情人士稱，美方此舉是回應中方近期對美實施的稀土出口管制。相關部門已經暫停美國公司出售產品及技術給中國商飛的許可，這些可用來生產其國產客機C919。

另據路透社，美國商務部在一份聲明中表示，該部門正在檢視對中國有戰略重要性的出口品項；「審查期間，商務部已經停止某些案例現有的出口許可，並增加額外許可條件。」

報導指出，C919客機在中國製造，但許多零部件都依賴海外，包括由奇異航太（GE Aerospace）和法國發動機大廠賽峰（Safran）製造的LEAP發動機。

C919於2022年獲得中國國內安全認證，並於2023年投入使用，目前有18架投入飛航，但僅在中國大陸和香港境內飛行。

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報導指出，2020年，美國總統川普（Donald Trump）曾在第一任期時向奇異航太發放許可，允許其向中國出售發動機。川普當時說：「我希望中國購買美國的飛機引擎，這是世界上最好的，」還說：「我想讓與美國做生意更容易，而不是更困難。」

除了暫停航空技術出口，根據英國金融時報引述熟悉內情的消息來源指出，川普政府也已下令美企停止向中國出售提供電子設計自動化（EDA）軟體，也就是協助晶片設計自動化的工具。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140529

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