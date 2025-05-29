運輸寮國海洛因入境 2男遭判10年、17年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南29日電）越南籍黎姓男子及台灣籍向姓男子涉嫌從寮國運輸20塊海洛因共近7公斤，藏於咖啡桌內入境被查獲，但未流入市面。台南地方法院今天分別判處10年、17年有期徒刑，全案可上訴。

台南地院今天宣判，黎男共同運輸第一級毒品，處有期徒刑10年，刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境；向男共同運輸第一級毒品，處有期徒刑17年。20塊海洛因則銷燬。

台南地院指出，越南籍張姓男子委託黎男、向男，自寮國運輸毒品入境台灣。張男先將20塊共重6955.44公克海洛因藏於咖啡桌內，去年10月30日從寮國透過DHL快遞公司，運送入境桃園國際機場，DHL公司依收件人資料聯繫黎男，但黎男不熟悉中文，張男再聯繫向男，2人共同完成報關程序。

透過 Google News 追蹤中央社

財政部關務署台北關11月4日查驗發現後查扣海洛因。警方11月13日佯裝DHL快遞人員，投遞至台南市安南區收件地址，逮捕簽收領取的黎男；再循線逮獲向男。黎男自白犯罪，向男則否認犯行。

台南地院認定黎男自白犯罪，向男僅依指示協助海洛因入境通關，非居於幕後籌畫及最終取得毒品核心主導地位，毒品也未流入市面造成實際危害，依法判刑。（編輯：吳素柔）1140529