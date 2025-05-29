台股開高走低週線下跌304點 端午節前賣壓加重

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（中央社記者何秀玲台北29日電）台股今天開高震盪走低，午盤漲幅持續收斂，終場下跌10.42點，收在21347.30點，跌幅為0.05%，下檔月線21270點發揮支撐作用；台股週線下跌304.94點，週線連二黑。

在端午節連假前賣壓加重下，今天台股再次開高走低，權王台積電開高後，終場以967元平盤作收；台股今天下跌10.42點，以21347.30點作收，成交值新台幣4555.39億元。電子股上漲0.18%、金融股下跌0.82%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.63%。

其他權值股方面，今天召開股東會的鴻海終場以156作收，上漲4元；聯發科下跌20元，收1260元。

輝達公布第1季財報優於預期，帶動AI概念股廣達、緯創分別上漲2.5和1元；散熱雙雄奇鋐和雙鴻終場皆上漲6元。

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網通概念股中，鋐寶科技以21.55元攻上漲停，友訊上漲7.02%，明泰和仲琦分別上漲2.85%和2.66%。

法人表示，個股輪動快速，應依技術面多空變化順勢因應；街口投信表示，經濟數據方面，本週五將公布美國總統川普關稅戰以來的首份美國個人消費支出物價指數（PCE），核心PCE是聯準會最為關注的通膨指標。（編輯：張良知）1140529