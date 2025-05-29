鴻海通過配息5.8元創上市新高 改選9席新董事

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海今天上午召開股東會，通過每股配發現金股利新台幣5.8元，創1991年上市掛牌以來新高，此外鴻海股東會也全面改選董事9席，其中包括獨立董事5席。

鴻海董事會3月中旬決議每股配發5.8元現金股利，較上一年度每股5.4元大幅提高，今天股東會通過配息議案，創1991年上市掛牌以來新高，也是連續6年配發率都超過5成。

鴻海今天股東會也順利全面改選董事，新任董事除了現任鴻海董事長劉揚偉，鴻海研究院顧問兼台大名譽教授張慶瑞，獲選鴻海新任董事候選人。

鴻海半導體策略長、鴻海轉投資的訊芯-KY董事長蔣尚義，以鴻海投資法人機構鴻景國際投資的代表人名義，首次獲選鴻海新任董事。

此外，現任鴻海董事、香港北威國際集團董事總經理劉憶如，也以鴻景國際投資代表人續獲選鴻海董事。

鴻海此次延續上一屆提名安排，9席董事中提名5席獨立董事，獨董比例超過一半，其中包括現任鴻海獨立董事黃清苑、劉連煜、陳玉敏、王國城，另外1名獨董候選人，鴻海提名現任東吳大學商學院客座教授、台北高等行政法院調解委員許慈美，相關候選名單也獲今天股東會通過。

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市場人士指出，鴻海此次9席董事中延續5席獨董比例超過一半，強調公司治理規劃，以及在商務、經營、法律、金融等領域的專業性，此外，鴻海此次提名3名女性董事包括劉憶如、陳玉敏、許慈美，強化董事會多元化的特色。

值得注意的是，鴻海創辦人、鴻海大股東郭台銘，此次並未入列鴻海新任董事候選名單。（編輯：楊凱翔）1140529