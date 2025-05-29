劉揚偉：鴻海全年營收可破7兆 推董事長總經理分治

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海今天上午舉行股東會，董事長劉揚偉表示，儘管今年有諸多變數，仍預期集團業績可顯著成長，全年營收突破新台幣7兆元可期，有機會創歷史新高。

小股東提問公司治理議題，劉揚偉透露，下一屆董事會將推動董事長和總經理分治，未來3年推動輪值執行長成為正職執行長。

劉揚偉在股東會致詞表示，今年營運須觀察對等關稅、匯率和貨幣政策變動，全球政經局勢變化快速等變數，對於今年營運審慎看待，不過鴻海集團今年業績目標仍可顯著成長，預估今年整體營收可突破7兆元，較2024年6.8兆元增加。

劉揚偉指出，全球變化迅速挑戰大，鴻海集團在5至6年前預先掌握全球區域製造趨勢，在全球分散布局，具備高度彈性與分散化的生產網路，集團也在各地生根累積營運經驗，培養當地人才，可快速對應變化與政策波動。

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展望今年，劉揚偉表示，資通訊、人工智慧（AI）和電動車將是鴻海集團三大成長動能，資通訊項目穩健表現，AI普及加速邊緣AI（Edge AI）運用，鴻海也持續發展具備潛力的商機，AI成長引擎看佳，包括AI基礎建設、AI伺服器等項目，將給鴻海帶來明顯營收貢獻，另外電動車領域，鴻海持續擴大客戶基礎、發布新車款、提升市場能見度提升，將注入更多成長動能。

在股東人數，鴻海指出，過去1年間，鴻海股東人數由74萬人增加到110萬人，鴻海位居台灣前三大上市公司股東人數突破百萬人企業。（編輯：楊凱翔）1140529