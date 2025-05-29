加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
北部降雨趨緩中南部山區仍要防雨 端午連假平地好天氣
首頁 / 社會

過期豬排改標賣 雄檢起訴負責人建請重判

2025/5/29 16:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄29日電）彰化一間食品公司向南部肉品公司進貨2萬3000多片豬排，因銷況不好致豬排過期，蔡姓負責人卻指示改標販賣，不法獲利30萬餘元。雄檢依食安法起訴蔡男，建請重判2年以上。

高雄地檢署偵查時，50歲蔡男坦承所有犯行，檢方審酌蔡男從事食品業者，卻為貪圖不法利益和不甘已受損失，竄改豬排有效日期長達2年多，總計至少有3597包逾期豬排已被消費者購買，上萬片豬排被消費者吃下肚，情節重大。

檢方痛批，檢警在冷凍倉庫查獲大量逾期食品，顯見蔡男仍打算持續販賣過期食品，依違反食品安全衛生管理法起訴，並建請高雄地方法院從重量處有期徒刑2年以上刑度，公司部分則請求科處罰金新台幣500萬元，以及請求宣告沒收犯罪所得30萬1600元。

起訴書指出，位於彰化的一間食品公司，民國111年4月間陸續向南部一間肉品公司購買共7720包豬排，以每包3片豬排計算，共有2萬3000多片。

google news透過 Google News追蹤中央社

因公司員工在門市或LINE團購銷況不佳，蔡男便自同年10月起至去年6月間，指示員工改標延長半年有效日期，隨後賣給網路直播主、知名連鎖賣場等，販售區域涵蓋台南、高雄、新北及雲林等地。

直到去年10月，豬排業者在網路賣場發現自家生產的豬排，驚覺這款豬排早已於110年停產，並在111年全面下架，業者因此馬上報案，並通知蔡男儘速回收過期豬排。高雄地檢署獲報後指揮搜索，並在蔡男的彰化冷凍倉庫搜出已回收的過期豬排。（編輯：吳素柔）1140529

#高雄地檢署
#雄檢
#高雄地方法院
#彰化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：