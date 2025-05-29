過期豬排改標賣 雄檢起訴負責人建請重判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄29日電）彰化一間食品公司向南部肉品公司進貨2萬3000多片豬排，因銷況不好致豬排過期，蔡姓負責人卻指示改標販賣，不法獲利30萬餘元。雄檢依食安法起訴蔡男，建請重判2年以上。

高雄地檢署偵查時，50歲蔡男坦承所有犯行，檢方審酌蔡男從事食品業者，卻為貪圖不法利益和不甘已受損失，竄改豬排有效日期長達2年多，總計至少有3597包逾期豬排已被消費者購買，上萬片豬排被消費者吃下肚，情節重大。

檢方痛批，檢警在冷凍倉庫查獲大量逾期食品，顯見蔡男仍打算持續販賣過期食品，依違反食品安全衛生管理法起訴，並建請高雄地方法院從重量處有期徒刑2年以上刑度，公司部分則請求科處罰金新台幣500萬元，以及請求宣告沒收犯罪所得30萬1600元。

起訴書指出，位於彰化的一間食品公司，民國111年4月間陸續向南部一間肉品公司購買共7720包豬排，以每包3片豬排計算，共有2萬3000多片。

透過 Google News 追蹤中央社

因公司員工在門市或LINE團購銷況不佳，蔡男便自同年10月起至去年6月間，指示員工改標延長半年有效日期，隨後賣給網路直播主、知名連鎖賣場等，販售區域涵蓋台南、高雄、新北及雲林等地。

直到去年10月，豬排業者在網路賣場發現自家生產的豬排，驚覺這款豬排早已於110年停產，並在111年全面下架，業者因此馬上報案，並通知蔡男儘速回收過期豬排。高雄地檢署獲報後指揮搜索，並在蔡男的彰化冷凍倉庫搜出已回收的過期豬排。（編輯：吳素柔）1140529