4成3民眾不滿意食安把關 民團籲課糖捐糖稅

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）台灣健康聯盟今天公布一項調查，4成3受訪者不滿意近1年政府對食安的把關，且近8成因食安事件影響外食習慣，提出應研擬「糖捐」或「糖稅」制度等4大呼籲。

每年6月7日為世界食品安全日，台灣健康聯盟今天公布「食安五環2.0政策暨減糖新生活調查」結果，主要透過線上問卷方式，在今年5月6日至13日期間針對全台20歲以上民眾，共回收1113份有效問卷。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴指出，其中43.4%受訪者不滿意近1年政府對食安的把關，34.5%認為政府最應加強食安五環2.0政策中的源頭管理。蘇丹紅辣椒粉事件和寶林茶室食品中毒案等，讓民眾對於食品安全戰戰兢兢，79.7%受訪者在食安事件發生後，外食習慣受影響。

調查也顯示，92.3%受訪者認為含糖飲料對健康危害，但有39.9%每週喝3次以上含糖飲料；73.8%受訪者支持比照挪威等國，對含糖飲料加收「糖捐」或「糖稅」。

台大醫院營養室主任陳珮蓉指出，全球已有超過一半的人口生活在實施糖稅的國家地區，糖稅可以降低購買量和攝取量，還能增加資金來源，作為輔導食品業者等用途。另外，現行營養標示讓民眾無感，建議政府可借鏡英國等國，優化「包裝食品正面營養資訊標示」（FoP），以顏色作為分級，讓庶民看得懂。

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台灣健康聯盟提出4大呼籲，包括強化食安政策、落實食品健康警示標示、有糖加價無糖減價、研擬「糖捐」或「糖稅」制度，盼這項調查能作為未來政府政策制定參考方向，促進全民健康。

與會的衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富說明，總統賴清德上任後推動「五環2.0食安政策」，涵蓋「源頭管理」、「整合產製銷鏈」、「中央地方合作稽查檢驗」、「輔導教育」、「全民監督食安」5大面向，提高預算外，並爭取增加邊境查驗人力，阻絕源頭於境外。（編輯：管中維）1140529