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政院：成立AI公務人才發展辦公室 強化政府服務品質

2025/5/29 15:16（5/29 15:58 更新）
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圖為行政院人事行政總處人事長蘇俊榮（中）5月28日談公務機關培育AI人才議題。（中央社檔案照片）
圖為行政院人事行政總處人事長蘇俊榮（中）5月28日談公務機關培育AI人才議題。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北29日電）為提升公務人員人工智慧知能，行政院長卓榮泰今天指出，行政院人事總處及數發部將共同成立「AI公務人才發展辦公室」任務編組，全面推動公部門AI人才培育，盼進一步強化政府公共服務品質。

人事總處今天在行政院會報告「公部門AI人才培育與智慧政府」，報告顯示，今年已結合專業機構規劃執行「AI政府領航人才發展計畫」並獲科技發展基金計畫補助，今年度為先期規劃階段，預計民國115年至119年間逐年推展落實。

人事總處指出，計畫聚焦於「智慧轉型」、「低碳永續」、「韌性社會」及「智慧城市」4大政府AI應用主軸，全面建構完整的公部門AI學習地圖、標準教材及認證體系，同時結合AI科技發展，規劃新一代數位學習平台與智慧學習場域，並優化整體公務培訓流程，打造完善的AI人才培育循環生態系，以達成政府部門運用提升行政效能、創新公共服務及優化政府治理的目標。

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行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時轉述，卓榮泰院會時指出，人事總處及數位發展部將共同成立「AI公務人才發展辦公室」任務編組，全面推動公部門AI人才培育，其中涉及跨部會協調與資源整合部分，請相關部會積極參與，盼進一步強化政府公共服務品質。

政院官員補充指出，AI公務人才發展辦公室為任務編組，擬由行政院人事總處人事長蘇俊榮擔任召集人，並由AI政府領航人才發展計劃的計劃主持人擔任執行秘書，未來視需要將邀請相關部會加入定期會議，相關組織細則尚在研擬中。（編輯：翟思嘉）1140529

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