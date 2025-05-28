公視台語台表演班 孫介珩、林良儒談聲音表演能力

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（中央社記者洪素津台北28日電）公視台語台主辦「台語台表演班」培育全台語戲劇人才，課程邀來戲劇「聽海湧」導演孫介珩與語言指導林良儒，他們以創作經驗拆解演員、語言顧問與導演在角色塑造上的合作關係。

公視台語台透過新聞稿指出，「台語台表演班」是培育全台語戲劇演出人才立的專業訓練計畫，上半年的台北班從200多名報名者中徵選12人，已正式開課。12人小班制精雕細琢，除了演員培力課程，也規劃客座講座。

孫介珩在課堂中指出：「語言能力其實就是表演能力的一部分。聲音、語氣、語調，都是觀眾理解角色情緒的線索。」拍攝現場需要不斷做出選擇與判斷。

孫介珩分享：「語言錯了可以補錄，但夕陽錯過就沒有。」提醒演員要學會信任劇組與自己的準備，也要在有限時間中找到詮釋角色的情緒重心。

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林良儒以實戰型的教學風格提醒學員，演戲不能只是在咬字上琢磨，其實更該注意的是講台語的樣子，因為常常一個不小心就會出賣角色。

他指出，演員在準備台語角色時，不能只把語言當成「發音正確」的任務，而是要思考角色說話的節奏、詞彙與語氣邏輯。語言不是演戲的附屬品，而是聲音裡的表演，是角色情緒與生活習慣的一部分。（編輯：陳清芳）1140528