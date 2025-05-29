「神力女超人」蓋兒加朵拍片受擾 倫敦警方逮5人

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）倫敦警方今天表示，有5人因試圖擾亂以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）新片的拍攝工作而遭逮捕。

法新社報導，代表作包括「神力女超人」（Wonder Woman）與「玩命關頭」（Fast and Furious）的女星蓋兒加朵，目前在倫敦拍攝驚悚片「奔跑者」（The Runner，暫譯）。自2023年加薩戰爭爆發以來，她因公開表態支持以色列，而遭到挺巴勒斯坦團體批評。

英國廣播公司（BBC）報導，警方指出，這部電影成為抗議目標，「純粹是因為有一名以色列女演員參與演出」。

根據法新社，警方表示，他們在西敏區（Westminster）一個「拍攝地點」部署警力，「以辨識曾參與先前片場抗議活動的嫌疑人，並處理任何新的違法行為」。

警方還說，這些人因為阻擋工作地點的出入口而遭逮捕。根據警方在社群媒體上發布的聲明，其中兩人是因先前抗議活動被捕，另外3人則是因今天的行動遭逮。

警司荷里歐克（Neil Holyoak）在聲明中表示：「我們絕對承認和平抗議的重要性，但當行為越界，演變成嚴重干擾或構成犯罪時，我們有責任介入。」

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荷里歐克還說：「我希望今天的行動能表明，我們不會容忍對那些在倫敦從事合法專業工作的人進行騷擾或非法干預。」

蓋兒加朵3月在好萊塢星光步道（Walk of Fame）舉行星星揭幕儀式時，也有挺巴勒斯坦人士到場抗議。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140529