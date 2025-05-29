鼓勵行動支付繳停車費 高市交通局辦抽獎

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄市交通局推出行動支付繳納路邊停車費，為鼓勵民眾響應環保多多使用APP，推出新用戶5折優惠與抽獎活動；目前有25萬多名市民參與，活動將延長至6月30日。

交通局新聞稿表示，只要在停車費繳納期限內（停車次日起14日內），透過合作的11家行動支付APP繳費，新用戶可享5折優惠，舊用戶則享95折優惠，每繳費一次即累積一次機會參加抽獎活動，獎項包含iRobot掃地機器人、伊萊克斯空氣清淨機等多項獎品。

目前合作的行動支付APP，包括一卡通MONEY、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶、遠傳心生活、車麻吉、停車大聲公、uTagGo、悠遊付、橘子支付及全支付等14家。

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交通局說明，車輛停放智慧停車格，於離場15分鐘後，即可透過合作的11家行動支付APP繳費，免赴超商補單繳費，還能享折扣優惠。行動支付APP不僅可即時查詢與繳費，還會推播提醒繳費期限。

此外，交通局持續建置智慧停車格，近日在新堀江商圈、捷運橘線美麗島站、前金站等周邊，再新增684格智慧車格。截至目前，全市已設置7049格智慧停車格，每年將可節省高達1052萬張紙本單據，減少約13公噸的碳排放。（編輯：吳素柔）1140529