中國整頓網路文化 肉搜謾罵「零容忍」

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（中央社記者李雅雯上海27日電）中共中央網信辦今天宣布，要求微博、騰訊、抖音、快手、百度、小紅書與其他等多個中國網路平台落實「零容忍」態度，打擊網路肉搜、惡意揭露個資、煽動群眾攻擊謾罵等亂象。

中共中央網信辦（中國國家網信辦）官網27日刊載公告指出，督促各地網信部門、網路平台強化「開盒」問題整治工作，要求微博、騰訊、抖音、快手、百度、小紅書、知乎、嗶哩嗶哩、豆瓣等多家網站平台落實責任，以「零容忍」態度打擊亂象。

財新網27日報導指出，開盒問題所指為網路論壇經常發生的「人肉搜索」（肉搜）行為，透過技術手段取得他人個人資料、隱私資料，惡意將其公開後，煽動群眾在網路上對其攻擊謾罵；這種舉動被視作網路暴力。

公告表示，開盒問題直接與人民切身利益相關，這段期間展開整治工作後，清理各式涉及開盒問題的違法違規訊息，從嚴處置傳播相關內容的帳號和群組，按照程序處罰3家大型網路平台。

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公告強調，非法獲得、公開他人個人資料涉及違法犯罪，持續從3方面致力於開盒問題整治。首先是全力阻斷傳播管道，督促網站平台清理各類違法發布的個人資料，對於組織、煽動開盒行為的帳號或群組，一律採取關閉或解散措施。

再者為升級完善保護措施，例如設置舉報快速入口、及時處理舉報投訴；最後為加大打擊懲治力道，與有關部門嚴厲打擊洩露、盜取、販賣個人資料以及利用個人資料進行違法犯罪活動等行為。（編輯：邱國強）1140527