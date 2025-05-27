台科大青銀共學 外籍生攜樂齡學員用AI創作繪本

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（中央社記者許秩維台北27日電）國立台灣科技大學今天發布新聞稿說，樂齡大學與外籍生青銀共學，以「AI（人工智慧）世代共享」為主題，率樂齡學員用AI工具創作雙語生命故事繪本與動人影片，打破代間隔閡。

台科大外籍研究生課程「數位科技在代間共學之應用」，與台科大樂齡大學3週合班共課，讓年長樂齡學員可接觸數位科技與國際視野，外籍生透過共學，了解台灣文化與長者學習特性，為日後教育工作累積真實經驗。

樂齡學員廖蓮珠以AI工具處理父親過世前在安養院老照片，當AI模擬出坐在輪椅上的父親回頭微笑畫面時，她眼眶泛紅地說：「彷彿又和爸爸見面了，這是我從未想過的經驗。」

自科技業退休的樂齡學員葉健弘說，和外籍年輕學生互動可拓展視野、了解不同文化，也透過交流拉近世代與語言距離，課程值得持續推廣；自己對新一代科技潮流如3C和AI工具接受度算高，經由參加課程、實際操作，邊學邊用，覺得很有成就感。

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台科大印尼籍碩士生陳香玫（Clementia Carmen）表示，與長者共學後改變她對跨世代學習想法，驚訝樂齡學員熱情與積極，顛覆「不願學習新科技」刻板印象，共學經驗讓她堅信「活到老，學到老」，感謝這次機會，強化她身為教育者使命感與信念。

台科大說，高齡人口增加，青銀共學為科技共融開啟無限可能，讓年輕人與銀髮族一起學新知，有助於打破彼此代間隔閡，而AI讓跨世代學習者更理解彼此價值觀，也能在分享中找到共鳴。（編輯：李明宗）1140527