中共41機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

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（中央社記者吳書緯台北28日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機31架次，其中22架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，並偵獲共艦9艘、公務船1艘，總計中共41機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天表示，自昨天上午8時15分起，陸續偵獲中共27架次主、輔戰機及無人機出海活動，其中18架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中、東部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時30分至昨天晚間6時50分，在台灣海峽空域偵獲中共21架次主、輔戰機及無人機，其中13架次逾越台灣海峽中線。

國軍並於昨天上午6時45分至昨天中午12時40分，在台灣西南空域偵獲中共6架次主、輔戰機及無人機，且飛行航跡延伸至台灣東部空域；國軍並於昨天上午6時10分至昨天晚間6時50分，在東部空域偵獲中共3架次無人機。

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國軍於昨天上午8時10分至昨天中午12時45分，在台灣防空識別區（ADIZ）以外的台灣北部空域偵獲中共1架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：蘇龍麒）1140528