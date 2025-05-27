丁寧談母親插管抉擇 自認看淡生死仍難面對

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（中央社記者洪素津台北27日電）演員丁寧和鍾欣凌為宣傳戲劇「拜六禮拜」上節目，分享人生不同階段的迷惘，丁寧坦言是否要幫媽媽插管曾讓她陷入天人交戰，「我自認看淡生死，但那一刻還是太難了。」

丁寧和鍾欣凌到綜藝節目「11點熱吵店」宣傳主演戲劇「拜六禮拜」，該劇討論女性在人生不同階段的迷惘，探討現代人如何平衡工作與生活。

丁寧分享，自己平日灑脫，但面臨是否要幫媽媽插管時，也陷入天人交戰。她在工作檔期最滿的時刻，接到急診室通知媽媽病危，詢問是否要插管，儘管違背媽媽不急救的心願，仍選擇延續生命，她說：「我自認看淡生死，但那一刻還是太難了，真的沒辦法。」

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最後媽媽雖被救活，卻不諒解丁寧，拒絕再與她溝通，丁寧只能好好解釋自己不捨心情，並保證下次絕對放手。再接到病危通知時，丁寧做好準備，回覆醫院：「對，我們選擇不插管。」

鍾欣凌則分享生第一胎時，育嬰過程非常艱辛，生產前還信心滿滿說：「不就是餵奶、換尿布、洗澡、哄睡而已。」豈料事與願違，小孩天天夜哭，從晚上12時一路哭到清晨5時，天天操勞下，體重掉到81公斤。（編輯：張雅淨）1140527