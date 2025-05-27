連江地檢聯合彰基醫院 端午連假馬祖義診

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（中央社記者潘欣彤連江縣27日電）連江地檢聯手犯罪被害人保護協會，邀請彰化基督教醫院率多位主治醫師4度至馬祖義診，今年端午連假期間將巡迴南竿與莒光鄉。

犯罪被害人保護協會福建連江分會今天發布新聞稿指出，第4年邀請中部地區知名醫學中心財團法人彰化基督教醫院，於端午連假期間義診，31日將於莒光鄉西莒、6月1日於南竿鄉義診，30日則於莒光鄉東莒舉辦衛教活動。義診與藥品不須費用，民眾看診時需攜帶身分證或健保卡。

連江分會指出，過去3年與彰化基督教醫院團隊合作義診，足跡踏遍馬祖4鄉5島，累計服務超過1150人次，為醫療資源相對不足的的馬祖偏鄉，做出一定貢獻。

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彰化基督教醫院透過新聞稿表示，秉持創辦人蘭大衛切膚之愛的傳道精神，長期關注偏鄉醫療，今年仍由院長陳穆寬領軍，率耳鼻喉科、皮膚科、眼科、骨科及中醫等各科主任級主治醫師，前往馬祖義診。

連江分會表示，為推動犯罪被害人保護的法律宣導，義診現場設有宣導服務攤位，將由連江地檢署為鄉親說明新修正的犯罪被害人權益保障法及預防犯罪常識。（編輯：吳素柔）1140527