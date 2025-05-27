一般性補助款遭刪 蔣萬安：將提訴願並向中央追償

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（中央社記者劉建邦、楊淑閔台北27日電）行政院近日決定統刪中央給地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安今天說，中央不應苛扣，這週將提訴願，市府會先挪用相關經費代墊，後續將連本帶利向中央追償。

台北市議會下午進行市政總質詢，蔣萬安率北市府局處首長列席備詢。多名國民黨北市議員詢問關於行政院近日決定統刪中央給地方的一般性補助款議題。

國民黨北市議員柳采葳質詢，中央補助地方政府的一般性補助款都是直接提供給弱勢的救命錢，認為北市府應拿出態度，透過行政救濟程序向中央據理力爭。

蔣萬安答詢，完全無法認同中央苛扣給地方的一般性補助款，這是法定給地方政府的補助款，這些補助款影響的是台北市孩子、長輩及社福、身障等弱勢族群。

蔣萬安接著表示，如今年發放的重陽敬老禮金將會受影響，好孕專車乘車補助也會受影響，另包含育兒津貼、托育補助、交通安全、道路安全維護施工等經費都受影響。

蔣萬安說，中央不應苛扣給地方政府的一般性補助款，市府將於本週提訴願，會依行政訴訟的救濟途徑，極力為市民爭取應有權利。

他表示，另方面會要求受影響的北市府各單位積極盤點可挪用的相關經費，讓長輩、小孩及弱勢族群權益不受損，這只是市府先代為墊付款項，「後續一定連本帶利向中央追償。」

國民黨台北市議員李柏毅質詢同議題，並指今年原本核定給北市府的一般性補助款為新台幣138餘億元，且是在社會福利等4項政策，但一般性補助款卻要被刪減約38億元，詢問蔣萬安後續如何處理。

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蔣萬安答詢，確實會造成執行政策的困難，並重申剛剛回應柳采葳的說法，指這些政策都攸關民眾日常生活，再次提到如無法發放重陽敬老金等狀況。

他說，會要求北市府財政局等單位盤點相關所需代墊經費，且會「加計利息連本帶利向中央追償，這週就會提出訴願」。財政局長胡曉嵐則表示針對一般性補助款被刪減，25日已發函給行政院。（編輯：黃名璽）1140527