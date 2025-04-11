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議員批關稅對策舊瓶新裝 蔣萬安：聆聽企業需求

2025/4/11 18:46
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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北11日電）美國實施對等關稅，多名民進黨台北市議員今天指出，北市動用超徵稅收補助產業等措施為舊瓶新裝、炒作聲量。台北市長蔣萬安表示，他是聆聽企業心聲及需求。

蔣萬安下午列席台北市議會進行施政報告和備詢。數名民進黨市議員針對美國宣布對等關稅議題，提出質詢。

民進黨市議員許淑華質詢表示，蔣萬安9日承諾將動用北市超徵稅收新台幣34億元協助產業，但北市府在本會期完全未提及超徵稅收的使用規劃，詢問要如何協助和用何形式動支、分配。

許淑華指出，台北市稅捐處「延稅申請專區」為舊制重新包裝，非創新措施，建議北市府應協助「斟酌降稅，協助產業貸款和調降利息」，且應成立「產業紓困專責專線」直接協助產業因應關稅衝擊。

她質疑，面對國際關稅挑戰，蔣萬安用既有措施炒作聲量，他所宣稱動用超徵稅收補助產業等措施，都是舊瓶裝新酒。

蔣萬安答詢表示，美國總統川普雖宣布對等關稅暫緩實施，但變數仍多，目前北市受衝擊企業約有2800家，北市府盤點對於企業紓困、轉型約需新台幣9億元，緊急急難救助約需5億元，勞工就業等各項輔助約需11億元，企業營運紓困也需15億元左右。

他指出，自己在第一時間就到第一線拜訪相關企業，並聆聽企業心聲及需求。

不過，許淑華認為，蔣萬安在市政總質詢這兩天一直與議員針鋒相對，應尊重議會。對此，蔣萬安表示，他是理性說明。

民進黨台北市議員簡舒培也針對關稅問題提出質詢，她直指蔣萬安污衊中央政府無作為，應該道歉，「民進黨現在是中華民國的執政黨，哪一個國家拿著飛彈對準中華民國、哪一個國家要消滅中華民國」，為何不敢講國名、是否被制約，直批國民黨是共產黨的走狗。

簡舒培追問，北一女教師區桂芝接受央視訪問爭議，蔣萬安力挺區桂芝的言論自由，是否同意區桂芝言論內容。

蔣萬安回應指出，要消滅中華民國的是民進黨與共產黨，共諜就是與民進黨在一起，民進黨全部噤聲、靜悄悄；他捍衛所有人的言論自由，不會像民進黨剝奪人民言論自由。

民進黨台北市議員顏若芳表示，基北北桃因應美關稅自提方案，實際卻華而不實、淪作秀平台，痛批相關方案只是換個包裝，中央早有相同整合方案，認為美國關稅豁免期後仍有衝擊產業可能。

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顏若芳認為，北市府應提出實際方案及早準備，並建議可延長補助工商團體及廠商推展貿易計畫申請期間、補助金額，北市中小及青創貸款應呼應經濟部政策增加不裁員、不降薪作為貸款保證，並儘速提出「因應美國對等關稅加碼20%獎勵補助」程序從簡的專案。

蔣萬安允諾，都可進行相關研議。（編輯：戴光育）1140411

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