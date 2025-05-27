加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／孫易磊日職生涯首救援成功 英雄訪問幾乎全日文回答
首頁 / 兩岸

產業「內捲」蔓延不止 中國官方：綜合整治加強監管

2025/5/27 20:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國產業「內捲式」競爭越演越烈，5月以來更蔓延到電動車市場。中國國務院「反壟斷反不正當競爭委員會」日前召開專家咨詢組全體會議，要求綜合整治「內捲式」競爭、並加強競爭監管執法，以維護公平競爭市場秩序。

中國國家市場監管總局官網今天發布訊息，指中國國務院「反壟斷反不正當競爭委員會」21日在北京召開專家咨詢組全體會議，提出上述要求。

中國國務院「反壟斷反不正當競爭委員會」副主任、國家市場監管總局局長羅文要求，專家咨詢組要聚焦公平競爭治理領域新問題、新挑戰，開展前瞻性、針對性研究，為委員會科學決策提供有力支撐，為構建「全國統一大市場」、推動「高質量發展」作出新貢獻。

會議強調，要緊緊圍繞委員會工作部署，緊扣加快構建「全國統一大市場」、綜合整治「內捲式」競爭、加強競爭監管執法等重點任務，主動擔當、積極作為，更好履行專家咨詢組職責，為提升公平競爭治理能力，維護公平競爭市場秩序貢獻智慧力量。

中國經濟表現疲弱，各產業「內捲」現象持續加重，最引人矚目的是中國電動車市場5月以來刮起的最新一波削價競爭風。其中，中國車企龍頭比亞迪日前宣布「618」專案，一舉調降旗下多達22款車型售價，最大降幅更達34%，成為熱門話題，其中不乏負面看法。

中國長城汽車董事長魏建軍日前意有所指地表示，有些車企在追求市值、抬高股價方面下太大工夫，嚴重威脅中國汽車產業。他更警告，「現在汽車產業裡邊的『恆大』已經出現，只不過沒爆而已」。

至於官方，中國國家發改委政策研究室副主任、發言人李超20日表示，在中國經濟正處於「新舊動能轉換期」的過程中，「確實有一些行業」出現結構性問題，有的盲目跟風投資，有的跟不上技術更新迭代節奏。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李超直指，中國一些企業陷入「內捲式」競爭，有的以低價、超低價、甚至以低於成本價格銷售，有的製假售假、以次充好。這些都突破了市場競爭的邊界和底線，扭曲市場機制，擾亂公平競爭秩序，必須加以整治。

中共官媒人民日報日前發表評論文章指出，「內捲式」競爭浪費社會資源，不可持續，低水平的「內捲式」競爭更會導致多輸結局。要統籌好「有效市場」和「有為政府」的關係，需要「看得見的手」該出手時就出手。（編輯：邱國強）1140527

#中國國務院
#比亞迪
#中共
#市場監管總局
魏建軍
中國車企庫存多 「零公里二手車」促銷亂象受關注中國長城汽車：汽車業「恆大」已出現 只是未引爆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：