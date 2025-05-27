孟耿如黃子佼爆離婚傳聞 陶晶瑩：她得做出選擇

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（中央社記者洪素津台北27日電）演員孟耿如日前遭爆已和黃子佼離婚，但目前雙方仍持續神隱。藝人陶晶瑩今天出席活動表示，孟耿如面對黃子佼的風波勢必得做出選擇，「他們離不離婚，我真的也無從置喙。」

藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案官司纏身，妻子孟耿如主演的戲劇更被大眾揚言拒看。日前爆出2人已辦妥離婚手續，結束5年婚姻。

今天陶晶瑩出席活動提到，「網上的輿論說她（孟耿如）錯在先生犯了很嚴重的事情，還說加油好棒，但在那個階段，我們真的不確定她知不知道細節。」

陶晶瑩認為孟耿如必須做出選擇，至於他們是否真的已離婚，陶晶瑩說：「他們離不離婚，我真的也無從置喙，但是我覺得尊重，然後給予彼此多一點空間。」

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被問到資深主持人張小燕近況，陶晶瑩表示，日前有和演員林依晨一起吃飯，當時也有邀請張小燕，不過對方太忙不能赴約。

至於懷胎7個月的林依晨，陶晶瑩分享，狀態依舊相當好、像少女一樣，也透露自己有拿新台幣500元出來下注，猜林依晨肚中小孩幾點幾分會生出來。（編輯：張雅淨）1140527