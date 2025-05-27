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王威晨延長賽敲超前二壘打 兄弟擊敗雄鷹6連勝

2025/5/27 22:02
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（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職中信兄弟今天與台鋼雄鷹交手9局打完僵持不下，兄弟隊王威晨10局上敲出超前比數二壘打，率隊以4比3拿下近期6連勝，王威晨獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟今天作客澄清湖棒球場與雄鷹隊交手，兩隊前3局沒有拿下分數，兄弟4局上2人出局後許基宏率先敲出安打、詹子賢二壘打推進，靠著暴投攻占二、三壘，黃韋盛補上安打，一棒送回2分。

雄鷹隊4局下追分，王博玄率先敲出安打，魔鷹（Steven Moya）補上安打攻占一、三壘，先靠著暴投跑回第1分，2人出局後張肇元安打送回追平分。

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兩隊9局打完2比2僵持不下，突破僵局制延長賽10局上，兄弟江坤宇犧牲觸擊造成雄鷹隊守備失誤， 王威晨二壘打送回1分，許基宏高飛犧牲打再添1分保險分；雄鷹隊10局下2人出局後靠著紀慶然安打追回1分，追分不及吞敗。

兄弟隊王威晨今天單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）；兄弟投手黃恩賜後援投1局沒被敲出安打、無失分，奪下勝投。（編輯：張雅淨）1140527

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