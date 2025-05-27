談主權基金 彭金隆：若壽險業投資台幣公債樂觀其成

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（中央社記者羅元駿台北27日電）總統賴清德宣布將成立主權基金，對此金管會主委彭金隆表示，若以發行公債為籌措財源，壽險業藉由投資政府公債，將有助於加大新台幣投資部位，形同在資產負債匹配創造出更好條件，能夠調整壽險業體質，金管會抱持樂觀看法。

賴總統5月20日發表就職週年談話時，宣示政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導布局投資全球。國發會副主委高仙桂今天表示，有償動用外匯存底是選項之一，會參考新加坡政府投資公司（GIC）、韓國投資公司（KIC）作法。

彭金隆今天主持端午節前金管會例行記者會，媒體詢問，若未來財政部藉由發行特別公債方式，籌措主權基金財源，而這份公債則由台灣保險業者購入，身為監理機關金管會看法如何。

彭金隆回應，台灣為引導資金投入國家建設，政府已有「兆元投資國家發展方案」，金管會、財政部與國發會積極在國內找出適合長期投資工具給保險業。

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彭金隆說，主權基金的概念有很多種，像是挪威模式、中東國家模式或是新加坡模式；假設是以類似固定收益（債券）方式，讓壽險業在資產負債匹配獲得更好條件，金管會都很樂意。

彭金隆強調，讓台灣保險業投資政府發行的公債，而不用去買美債或歐債，是可以改變保險業的體質，透過加大新台幣投資部位，讓資產負債不匹配的方式獲得改善，都是幫助壽險業長治久安、解決問題的方式。（編輯：潘羿菁）1140527