民團提醒高齡等4警訊 籲強化社區心理健康模式

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）台灣深陷高齡與少子女化雙重夾擊，台灣心理健康聯盟提醒注意青壯年自殺、高齡照顧議題等4大警訊，呼籲政府應強化社區心理健康模式，回應急遽變化的人口結構與挑戰。

台灣心理健康聯盟今天晚間舉辦「從政策到社區－心理健康政策」線上論壇，呼籲政府推動以預防促進及社區為基礎的心理健康模式，發展整合式服務模式，並在會前發布新聞稿，盼政府關注各族群心理健康需求。

台灣心理健康聯盟指出，2044年台灣65歲以上長者人口將倍增到33.64%，高齡人數會增加345.2萬人，年輕勞動人口則大幅萎縮，減少456.9萬人，人口減少的鄉鎮市區數持續增加。

面對台灣快速老齡化及心理健康需求日益增加，台灣心理健康聯盟表示，4大警訊已敲響台灣心理健康緊急警報，包括台灣14到44歲自殺高居死因前3名、老年人口激增導致社區照顧壓力爆炸、衛生所人力不足以及社區心理健康資源不足。

台灣心理健康聯盟召集人張珏表示，「心理健康需要植根於社區，融入人們的日常生活，成為整體健康照護的重要一環。」

台灣心理健康聯盟提出4點建議，第1，強化368處基層衛生所與鄉鎮健康中心的心理健康服務功能；第2，以「個人或家戶為中心」，結合健保、長照2.0、心理健康、社會福利與預防促進，強調「1戶1個管師」的整合服務模式，解決多元複雜家庭困境。

第3，打造「社區為中心」的健康服務，整合地方社區資源，建立社區心理促進與預防機制，優先支持高風險族群與照顧者，讓社區成為守住心靈健康的第一線；第4，建立心理健康國家策略框架，以人為本、跨部門合作，實現「深化社區心理健康，建構健全的公共衛生體系」願景。

此外，論壇中也提醒要注意原住民、身心障礙者、家庭照顧者、因照顧責任被迫離職女性等脆弱族群的心理健康困境。台灣心理健康聯盟表示，台灣心理健康資源嚴重失衡，弱勢族群成隱形受害者，政府應強化不利群體心理健康支持，平衡城鄉資源配置，投入資源突破汙名化與消除歧視。

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預算方面也應追上國際水平，台灣心理健康聯盟表示，目前台灣每人心理健康促進及預防經費僅新台幣18.69元，低於國際，呼籲政府將心理健康預算拉升至經濟合作暨發展組織（OECD）建議水準，至少占醫療預算10%；設立法定預算項目及比例，確保長期穩定投入；優先發展預防性心理健康服務與社區心理支持網絡。

台灣心理健康聯盟強調，投入心理健康不是支出，而是投資；心理健康不只是個人問題，更是公共健康、經濟與社會韌性的基石。面對挑戰，政府不能再等，應即刻行動，讓台灣走向一個更健康、更有韌性的未來。（編輯：張雅淨）1140527