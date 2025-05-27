加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／孫易磊日職生涯首救援成功 英雄訪問幾乎全日文回答
首頁 / 生活

民團提醒高齡等4警訊 籲強化社區心理健康模式

2025/5/27 20:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）台灣深陷高齡與少子女化雙重夾擊，台灣心理健康聯盟提醒注意青壯年自殺、高齡照顧議題等4大警訊，呼籲政府應強化社區心理健康模式，回應急遽變化的人口結構與挑戰。

台灣心理健康聯盟今天晚間舉辦「從政策到社區－心理健康政策」線上論壇，呼籲政府推動以預防促進及社區為基礎的心理健康模式，發展整合式服務模式，並在會前發布新聞稿，盼政府關注各族群心理健康需求。

台灣心理健康聯盟指出，2044年台灣65歲以上長者人口將倍增到33.64%，高齡人數會增加345.2萬人，年輕勞動人口則大幅萎縮，減少456.9萬人，人口減少的鄉鎮市區數持續增加。

面對台灣快速老齡化及心理健康需求日益增加，台灣心理健康聯盟表示，4大警訊已敲響台灣心理健康緊急警報，包括台灣14到44歲自殺高居死因前3名、老年人口激增導致社區照顧壓力爆炸、衛生所人力不足以及社區心理健康資源不足。

台灣心理健康聯盟召集人張珏表示，「心理健康需要植根於社區，融入人們的日常生活，成為整體健康照護的重要一環。」

台灣心理健康聯盟提出4點建議，第1，強化368處基層衛生所與鄉鎮健康中心的心理健康服務功能；第2，以「個人或家戶為中心」，結合健保、長照2.0、心理健康、社會福利與預防促進，強調「1戶1個管師」的整合服務模式，解決多元複雜家庭困境。

第3，打造「社區為中心」的健康服務，整合地方社區資源，建立社區心理促進與預防機制，優先支持高風險族群與照顧者，讓社區成為守住心靈健康的第一線；第4，建立心理健康國家策略框架，以人為本、跨部門合作，實現「深化社區心理健康，建構健全的公共衛生體系」願景。

此外，論壇中也提醒要注意原住民、身心障礙者、家庭照顧者、因照顧責任被迫離職女性等脆弱族群的心理健康困境。台灣心理健康聯盟表示，台灣心理健康資源嚴重失衡，弱勢族群成隱形受害者，政府應強化不利群體心理健康支持，平衡城鄉資源配置，投入資源突破汙名化與消除歧視。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

預算方面也應追上國際水平，台灣心理健康聯盟表示，目前台灣每人心理健康促進及預防經費僅新台幣18.69元，低於國際，呼籲政府將心理健康預算拉升至經濟合作暨發展組織（OECD）建議水準，至少占醫療預算10%；設立法定預算項目及比例，確保長期穩定投入；優先發展預防性心理健康服務與社區心理支持網絡。

台灣心理健康聯盟強調，投入心理健康不是支出，而是投資；心理健康不只是個人問題，更是公共健康、經濟與社會韌性的基石。面對挑戰，政府不能再等，應即刻行動，讓台灣走向一個更健康、更有韌性的未來。（編輯：張雅淨）1140527

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：