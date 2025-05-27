北檢建議電子監控 辜仲諒：戴電子手環不利國家形象

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（中央社記者林長順台北27日電）辜仲諒涉違反銀行法案，台北地院判刑7年8月，並限制出境、出海8月。北檢發函建請施以電子監控，北院今天開調查庭。辜仲諒表示，他戴電子手環或腳鐐對個人或國家形象不好。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案，遭檢方起訴。台北地方法院13日依違反銀行法等罪判處辜仲諒有期徒刑7年8月，可上訴。北院另裁定辜仲諒限制出境、出海8個月。

此外，北院依違反銀行法等罪判處前中信金控財務長張明田有期徒刑8年、前中信銀副總經理林祥曦有期徒刑9年6月、前中信銀證券投顧董事李聲凱有期徒刑9年4月，3人先後遭北院裁定限制出境、出海。

台北地檢署在宣判後發函北院，提到鑑於近來國寶集團總裁朱國榮、證券炒手鍾文智、三聯集團負責人徐少東等重大案件被告棄保潛逃，為確保國家刑罰權行使，建請法院依職權對辜仲諒等4名被告施以電子監控。

北院下午傳喚辜仲諒、張明田、林祥曦、李聲凱及辯護人到庭召開調查庭，釐清是否有施以電子監控的必要性。

辜仲諒指出，他於今年10月間要到泰國出席世界棒總選舉，爭取副會長席次，必須到許多國家拜會，屆時會聲請解除限制出境、出海。

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法官問到對強制處分的意見，辜仲諒表示，希望不要羈押他。對於電子手環、腳鐐，辜仲諒說，他必須接見外國貴賓，戴電子手環或腳鐐對國家形象不好。法官詢問若以「個案手機」，要求定時拍照上傳，辜仲諒說「可以」。

辜仲諒在庭訊中強調，他身為中華民國棒協理事長，也是亞洲的理事長及世界棒總副會長，代表著國家，不可能做任何對不起國家的事情。他不懂法律但相信司法，棒球是他和很多人的生命，他不會因為司法放棄生命中最重要的東西。（編輯：李錫璋）1140527