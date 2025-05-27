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京元電股東會通過配息4元 下半年AI測試需求看旺

2025/5/27 17:30
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）半導體晶圓測試廠京元電今天召開股東會，通過每股配發現金股利新台幣4元，總經理張高薰表示，人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）晶片測試需求旺，預期下半年可較上半年成長，持續觀察關稅和匯率變數。

京元電在致股東報告書中預期，下半年半導體產業景氣可回升，今年AI和高效能運算晶片測試需求持續成長，帶動京元電今年營收大幅增加。

根據資料，2024年12月，京元電在AI和HPC產品營收占比約25%，先進製程產品合計營收占比達33%。

觀察美國對等關稅和新台幣匯率升值變數，張高薰指出，部分廠商因應關稅提前拉貨，帶動京元電下半年展望相對正向，第4季仍有待觀察。

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張高薰表示，美國關稅政策仍未定，對京元電影響不大，針對匯率變數，京元電採取自然避險措施，資金運作穩定，確保財務安全。

京元電5月初董事會決議通過提高今年資本支出，由原先規劃新台幣218.44億元，提高至269.66億元。京元電指出，提高資本支出為配合營運需要，以備產能擴充需求。（編輯：張均懋）1140527

張高薰
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