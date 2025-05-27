反制中方訊息單邊輸出 賴總統接見外賓強化合作基調

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北27日電）中國相關峰會陸續登場，總統賴清德近日除接見美、英、歐盟等訪團外，29日也將出席歐洲日晚宴，知情人士今天表示，面對中方加大力道進行訊息單邊輸出，總統以民主陣營應凝聚力量、團結彼此、強化合作的基調，持續加深民主結盟的重要性。

近日中國相關峰會陸續登場，包括周邊國家政黨對話會、海峽兩岸中華文化峰會及兩岸媒體人峰會等，另外，繼中國國家主席習近平4月訪問越南、馬來西亞及柬埔寨，中國國務院總理李強5月下旬也展開東南亞之行，訪問印尼、馬來西亞等國，並出席「東協—中國—海合會峰會」。中國外長王毅5月28日至29日間，在廈門主持「中國—太平洋島國外長會」。

知情人士分析，中方動作頻頻，不難看出中方對太平洋島國、東南亞國家等雙邊關係的積極經營與拉攏，意在持續輸出中方大外宣論述，並凸顯美中對抗下，中國對周邊外交的重視。

知情人士說，相較之下，本週有來自美國、歐盟、英國等多個重量級訪團訪台，賴總統分別接見歐洲議會訪團、關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）等，以及一年一度歐洲日晚宴也將在29日晚上登場。

知情人士表示，賴總統談話將聚焦雙邊關係深化、印太和平穩定、經濟共榮發展等主軸，面對中方加大力道進行訊息單邊輸出，賴總統則以民主陣營應凝聚力量、團結彼此、強化合作的基調，持續加深民主結盟的重要性。

該人士表示，明天將登場的「中國—太平洋島國外長會」，是該機制首次在中國境內以實體形式舉行，與會代表來自11個與中國建交的太平洋島國外長或高級代表，外交部說，中方邀請對象沒有包含台灣的太平洋友邦，友邦也沒有派官員出席。

透過 Google News 追蹤中央社

根據外媒法新社報導，中國近年持續加大力道，鞏固與提升其在具有重要戰略意義的太平洋地區的影響力，挑戰美國及其盟友澳洲的傳統地位。中國企圖突破第一島鏈封鎖並在印太擴張，已是民主國家間共同挑戰。

涉外人士表示，關島總督古蕾露任內首度率團訪台，以具體行動充分展現關島政府對台灣的重視。中方動作頻頻，賴總統從雙邊會晤到設宴款待古蕾露，從文化共融、台美經貿合作，到台灣與關島的雙邊合作，展現太平洋第一島鏈的台灣、第二島鏈的關島間的民主鏈結與深厚友好，並無可乘之隙。（編輯：謝佳珍）1140527