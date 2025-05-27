川普揚言併吞 英王赴加拿大國會演說強調人民自決

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（中央社渥太華27日綜合外電報導）在美國總統川普一再揚言要併吞加拿大後，英國國王查爾斯三世今天在加拿大國會開議儀式上發表演說，強調人民自決是加國決心維護的價值觀。

法新社報導，查爾斯三世（King Charles Ⅲ）表示：「民主、多元、法治、自決及自由是加拿大人重視的價值觀，也是政府決心維護的價值觀。」他還說，加拿大正處於「關鍵時刻」。

現年76歲的查爾斯三世是大英國協（Commonwealth of Nations）元首。他應加拿大總理卡尼（Mark Carney）之邀，前往加國國會發表「御座致辭」（throne speech），概述政府施政要務。

查爾斯三世此行與妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）一同出訪，這是他2022年9月登基以來首次訪問加拿大。

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查爾斯三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）在位期間，僅2度（1957、1977年）在加國發表「御座致辭」。「御座致辭」通常交由英國君主在加國的代表－總督（Governor General）發表。

川普（Donald Trump）曾屢次表達希望加拿大變成美國第51州，但遭到卡尼的強烈反駁。卡尼上月在選舉中大勝，這項立場也是重要原因之一。（譯者：陳正健）1140526