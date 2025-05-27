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台中歌劇院推夏日放時光節目 邀全年齡觀眾進劇場

2025/5/27 18:08
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中國家歌劇院今年暑假期間將推出「夏日放／FUN時光」系列節目，今天舉辦宣傳活動。館方表示，今年共有9檔製作、128場節目，期盼全年齡的觀眾一起走進劇場。

歌劇院今天舉辦夏日系列節目宣傳活動，邀請多檔將演出節目的製作人、編劇、演員，分享劇中亮點與創作理念，會中並演唱多首主題曲與插曲。

歌劇院總監邱瑗接受媒體聯訪時表示，今年夏日放時光系列節目當中，有部分製作是給3到8歲的小觀眾，歡迎家長帶著孩子一同欣賞。

邱瑗提到，演出包括有極限運動表演者、巨型動物戲偶、街舞等多場表演，都是適合親子與青少年觀賞的節目，並有多場音樂劇，期盼全年齡的觀眾一起走進劇場。

歌劇院介紹，系列節目中，澳洲派奇劇團「光之星球」將在大劇院舞台上打造被光360度包覆的沉浸式體驗；國際現象級舞台劇「少年PI的奇幻漂流」重現小說裡的奇幻場景；荷蘭ISH舞團「失重玩家」邀請世界頂尖好手，將劇院變身極限運動場。

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另外，百老匯音樂劇中文版「戲啊！出包惹」講述業餘劇團「康樂戲劇社」臨時要演出一檔經典懸疑推理大戲，卻在舞台上頻頻出包；「牡丹燈籠」以古典掌中戲為核心，帶來一場跨越陰陽的生死愛戀。

歌劇院表示，部分節目已於5月21日啟售，6月13日晚間將舉辦星光市集電影院，帶觀眾重溫導演李安的電影「少年PI的奇幻漂流」，7月13日安排主題講座等周邊活動，詳情可上台中國家歌劇院官網查詢。（編輯：龍柏安）1140527

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