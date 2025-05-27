外資變臉賣超102億元 調節聯電逾4萬張

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（中央社記者吳家豪台北27日電）台股今天跌200.03點，收在21336.54點，外資及陸資轉為賣超新台幣102.71億元，調節聯電4.1萬張，台積電也遭賣超795張，其他提款族群包括金融及航運股。

美股26日休市，台股在端午節連假前市場氣氛觀望，盤面缺乏上攻主流股，僅特用化學、資產股等具有短線題材族群抗空，加權指數終場收在21336.54點，下跌200.03點，跌幅0.93%，成交值放大至新台幣3116.39億元。

自營商今天賣超台股126.52億元，投信買超37.02億元，外資及陸資賣超102.71億元，三大法人合計賣超192.21億元。

觀察外資賣超前10名個股，聯電以4.1萬張居冠，其次依序為國泰金4.02萬張、中信金3.68萬張、群創2.38萬張、群益台灣精選高息1.79萬張、神達1.37萬張、萬海1.36萬張、中租-KY 1.08萬張、廣宇9771張、中工7420張。

投信買超族群集中在金融和航運股，前10名依序為中信金、國泰金、聯電、萬海、中租-KY、陽明、群益優選非投等債、統一、可成、緯創。

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國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，新台幣升值代表美元偏弱，市場沒有太大的系統性風險，對台股是利多；目前台股最大的壓力來源，是因為從底部反彈已累積相當大的漲幅，漲多之後橫向整理。

蔡明翰指出，今年台股會明顯修正，最大原因是川普關稅影響，然而對等關稅最大風險已經過去，只要美股不破底、量能明顯回升，就代表出現上攻訊號，台股自然有機會跟著反彈。（編輯：黃國倫）1140527