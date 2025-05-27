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王曉磊帶讀者攻「唐詩光明頂」 回到詩的黃金年代

2025/5/27 12:35（5/27 13:31 更新）
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唐詩是珍貴人類文明遺產，至今仍存在人們的語言及生活之間；作家王曉磊作品「唐詩光明頂」探索唐詩的黃金年代，帶讀者回到唐詩巔峰期，近期出版。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年5月27日
唐詩是珍貴人類文明遺產，至今仍存在人們的語言及生活之間；作家王曉磊作品「唐詩光明頂」探索唐詩的黃金年代，帶讀者回到唐詩巔峰期，近期出版。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年5月27日
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（中央社記者邱祖胤台北27日電）唐詩是珍貴人類文明遺產，至今仍存在人們的語言及生活之間，作家王曉磊作品「唐詩光明頂」探索唐詩的黃金年代，帶讀者回到唐詩巔峰期，近期出版。

根據新經典文化發布新聞稿，王曉磊（筆名六神磊磊）繼暢銷作「唐詩寒武紀」之後，將筆觸深入開元、天寶年間，唐朝國力最強盛之時，李白、杜甫、王維、孟浩然、高適、張九齡等風格鮮明的詩人輪番登場。

書名中的「光明頂」，出自金庸「倚天屠龍記」中張無忌與六大派交手的重要地點，同時也是明教勢力的核心。王曉磊將其轉化，帶領讀者穿越至輝煌壯麗的盛唐。

其中最耀眼的「雙星」李白與杜甫，書中細膩呈現了他們如何在洛陽相遇，開啟一段友誼。他們曾一同游獵飲酒，分享彼此的詩作。後來兩人雖各自飄零，未再相見，杜甫卻時常在夢中憶起李白，那份穿越生死離亂的兄弟情誼令人動容。

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新聞稿指出，王曉磊擅長將那些遙遠的古代詩人寫成有血有肉、情感豐富的人物。他們北漂求生、千金換酒、屢試不第、賣藝陪笑、官場失意、租房度日等經歷，都與現代人的生活產生深刻的連結。

書中也描寫多位性格鮮明詩人，如王之渙以「欲窮千里目，更上一層樓」的遼闊氣魄壓倒群雄；王翰以狂傲與才名引起軒然大波，甚至得到杜甫的敬重。（編輯：龍柏安）1140527

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