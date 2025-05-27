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放大甘蔗產值 台糖明年擬推啤酒和蘭姆酒產品

2025/5/27 19:56（5/27 20:41 更新）
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台糖和高雄餐旅大學合作研發、以甘蔗為原料的蘭姆酒在3月奪下世界酒類大賽2金獎，台糖與高雄餐旅大學5月簽署合作意向書，未來將持續開創具台灣風土特色的產品。（台糖提供）中央社記者劉千綾傳真 114年5月27日
台糖和高雄餐旅大學合作研發、以甘蔗為原料的蘭姆酒在3月奪下世界酒類大賽2金獎，台糖與高雄餐旅大學5月簽署合作意向書，未來將持續開創具台灣風土特色的產品。（台糖提供）中央社記者劉千綾傳真 114年5月27日
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（中央社記者劉千綾台北27日電）台糖和高雄餐旅大學合作研發、以甘蔗為原料的蘭姆酒在3月奪下世界酒類大賽2項金獎，台糖今天表示，「甘蔗汁釀成蘭姆酒，每毫升產值將放大200倍」，規劃明年推出啤酒和蘭姆酒等產品，其中將推出6萬至8萬瓶紀念啤酒，慶祝台糖80週年。

台糖副總經理暨發言人曾見占今天主持「台糖強化產學聯盟 共創新局一起功成」記者會表示，台糖積極強化產學聯盟，近3個月來已與國立嘉義大學、嶺東科技大學、國立高雄餐旅大學及國家圖書館等產官學各界簽訂4案合作協議書。

曾見占表示，台糖董事長吳明昌上任半年以來，非常重視產學合作，也指示台糖持續與學研界合作，規劃將砂糖、畜殖業和生技事業部等產品推廣到國際市場，同時也評估開發聯名商品和洽談代工製造產品等。

國立高雄餐旅大學副教授陳千浩利用台糖甘蔗所釀造的2款農藝蘭姆酒，獲法國世界酒類大賽2大金獎。曾見占表示，「甘蔗汁釀成蘭姆酒，每毫升產值將放大200倍」，目前規劃從虎尾糖廠提供6噸的甘蔗汁，新鮮直送台中酒廠，交由陳千浩團隊釀造農藝蘭姆酒，規劃明年量產上市。

台糖補充，明年計畫推出台糖啤酒和蘭姆酒等，因明年也將迎台糖80週年，屆時台糖將推出6萬至8萬瓶以甘蔗汁為原料的紀念啤酒，以提高甘蔗應用價值。

去年台灣勇奪世界棒球12強冠軍，掀起各界對棒球關注，為扶植台灣棒球發展，曾見占表示，今年2月吳明昌和嘉義大學簽署MOU，贊助嘉義大學棒球隊，由台糖資助近百萬元，協助球隊購買運動器材和保健食品等。

此外，台糖4月也與嶺東科技大學簽署合作意向書，雙方將共同培育專業技術人才、媒合學生實習、共享產學資源、創新課程設計及發展創新專案等，力求產學無縫接軌，共榮教育與產業。

曾見占表示，台糖也與國家圖書館簽訂合作協議，雙方將把台糖所典藏的珍貴文獻數位化，並將資料呈現於國圖的「台灣記憶」系統平台上，提供給學術界及社會大眾瀏覽，以促進糖業史研究及文化流傳。

近期新台幣強勢升值，台糖表示，匯率升值雖有利降低進口成本，不過台糖向澳洲、泰國等進口粗糖，多是以長約議定，因此匯率波動對台糖的影響有限。

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台糖新式養豬場改建計畫自2018年啟動，外界關心改建進度，台糖表示，由於豬場正在改建階段，台糖現在的豬隻飼養量為有史以來最低，介於12至14萬頭，評估全數豬廠改建完成後，未來養豬數量最高可達90萬頭。

台糖表示，養豬場改建過程一波三折，不僅在疫情期間遇到缺工缺料，許多工程廠商也都被半導體廠商搶去蓋廠，不過現在已一一克服，目前斗六、虎尾和月眉等養豬場進入試營運，預計年底養豬量可逐漸回到往年單年平均的27萬到30萬頭。（編輯：黃國倫）1140527

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小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。

吳明昌
台糖與國圖合作文獻資料數位化 促進糖業文化流傳
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