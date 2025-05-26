加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
南投康建生技槍擊案4死 凶嫌李鴻淵3死刑撤銷發回更審
首頁 / 政治
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/300
首頁 / 政治

總統：棄醫從政30年精神沒變 3大使命確保國家生存發展

2025/5/26 12:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統賴清德今天接見台南市醫師公會幹部時說，他棄醫從政將近30年，一路走來精神沒有改變，擔任總統的3大使命包括確保國家的生存發展、確保全國人民生命財產的安全、顧2300萬人的飯碗。

賴總統在總統府接見社團法人台南市醫師公會、台南市27大醫事團體暨六師公會重要幹部，他說，有朋遠自故鄉而來，更加令人高興。

賴總統說，他擔任總統使命，一如棄醫從政的精神，一路走來沒有改變。

他說，第一大使命是要確保國家的生存發展，堅持民主自由的憲政體制永遠不改；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

賴總統表示，第二大使命是確保全國人民生命財產的安全。和平無價、戰爭沒有贏家。他擔任總統率領團隊，結合社會各界力量，就是要確保兩岸和平、台灣安全、印太穩定。

賴總統表示，他因此提出和平四大支柱行動方案，包括提高國防力量，無論是對外軍事採購或推動國防自主，例如美國的軍事工業來台灣尋求生產鏈的合作，台灣與美國在國防國安的合作其實範圍很廣，這不是他擔任總統才開始，已進行相當時間。

他說，政府要加強經濟發展，經濟要好、要勇，要有韌性；立足台灣、布局全球、行銷全世界，他會按此方向繼續推動下去。

賴總統表示，美日元首都不約而同說，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素；最近G7也說，反對用武力、也反對用威脅的手段改變台海現狀，這表示台海的問題已經是全世界的問題，面對中國的威脅，台灣要與民主陣營站在一起，團結就有力量，可以避免戰爭發生。

他認為，和平要靠實力，對和平要有理想，但不能有幻想，不是靠簽一個合約、簽和平協議就可以得到和平；若接受獨裁者的意見，也不可能得到和平。

google news透過 Google News追蹤中央社

賴總統說，為了解決兩岸問題，他公開說過，只要對等、尊嚴，正視中華民國存在的事實、正視台灣人民追求民主自由和平人權的生活方式，台灣願意與中國交流，進行各種合作，促進兩岸和平共榮的目標；台灣是愛好和平的國家，台灣社會也是與人為善的社會。

賴總統表示，他的第三大使命是要顧2300萬人的飯碗。這次美國對等關稅，影響比較大的是傳統產業，他與行政院長卓榮泰與各行各業座談近20場次，聽起來高科技產業應變能力較好，傳統產業比較需要政府支持，傳統產業遇到的問題，政府會幫忙。（編輯： 萬淑彰）1140526

川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
4月3產業測驗點齊跌 台經院：川普頻轉彎虛驚一場
14
更多編輯台推薦新聞：