彭金隆：銀行裁罰案是經驗累積可受公評 非監理寬鬆

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（中央社記者羅元駿台北27日電）金管會近期銀行行員挪用現金處分案，外界質疑監理較為寬鬆，金管會主委彭金隆今天表示，決策複雜，過程有一定的權利義務關係，是經驗累積且可受公評，金管會不會用罰鍰高低當成監管市場的看法，最重要是市場感受和消費者感覺安全。

金管會銀行局26日公告一起非重大裁罰案，一銀前行員利用擔任櫃員主任職務之便，在整理鈔券時隨機於成紮鈔券中抽取鈔券方式挪用庫存現金，遭金管會處新台幣200萬元罰鍰。

外界質疑金管會處分是監理寬鬆，針對外界質疑，彭金隆今天出席端午節記者會時回應，到金管會後才看到金融裁罰案背後的決策複雜，「不是任何一個人要怎麼罰就怎麼罰」。

彭金隆進一步指出，裁罰案件是檢查局提報並有一定程序進行了解，再請業者答辯，「絕對不是一個案子出來就裁罰，過程有一定的權利義務關係」。

彭金隆強調，過程會有往來答辯，金管會各局也有裁罰小組，依照過去經驗考量案件影響程度、金額、涉案人，以及影響消費者、事實發生期間等，裁罰也一定會與過去相關案例比較，金管會的裁罰案都是經驗累積且可受公評。

彭金隆表示，監理趨勢的關鍵是良好的公司治理，公司內部要建立周密的自我防護網以及3道防線機制，當金融機構認真建構，且有自我發現、通報與改善，「處糾正是告訴業者要小心，而糾正也是一種處罰」。

彭金隆坦言，監理不是一個人的主觀作為，也希望不用開出任何一張罰單，「不是監理寬鬆，而是市場進入另一個境界」；當金融機構自我管控良好，金管會就不會用罰鍰高低當成監管市場的看法，最重要是市場感受和消費者感覺安全。

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針對一銀個案，金管會銀行局長童政彰說明，依規定300萬以上罰鍰才屬重大裁罰，此案有違反內控規定，在查核過程中也發現案件時間較長，銀行有很多時間去發現缺失。

童政彰說，銀行局不會因為銀行主動通報就不追究，而是審視相關個案事實內容，當要件構成時，處分金額多少屬裁量部分。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1140527