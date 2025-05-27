XIUMIN個人演唱會台北最終場 穿制服感性告白

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）韓國男團EXO成員XIUMIN日前在台北Legacy TERA舉辦個人粉絲演唱會「X Times （ ）」，他還換上高中制服演出並表示，能在台北作為巡迴最終站，「真的很幸福」。

根據藝尚發布的新聞資料，XIUMIN於25日除了重現與CHEN合唱過的「最棒的幸運」，更換上高中制服，化身劇集「想見你」角色深情告白「EXO-L我喜歡你」，引發全場尖叫。他也挑戰松鼠積木遊戲，展現「人間松鼠」的可愛魅力。

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XIUMIN與粉絲互動熱烈，主動詢問台北美食推薦，點名小籠包、牛肉麵、刈包與芒果冰，拉近彼此距離。他還邀粉絲大合唱Make You LaLa，全場氣氛嗨翻。他說：「EXO-L是我演出中不可或缺的存在，未來也會帶來更多精彩舞台，回報大家的支持與愛。」

演出尾聲，XIUMIN演唱Lost Paradise與安可曲Love is U，親口告白「EXO-L我愛你」，畫下感動句點。他說：「今天的演出成為我繼續努力的原動力，也讓我更期待下一次與大家再見面。」（編輯：張雅淨）1140527