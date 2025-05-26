2023年減碳約3% 環境部：排放呈下降趨勢

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（中央社記者張雄風台北26日電）環境部今天公布最新國家溫室氣體排放清冊（2025年版），指出台灣2023年淨排放量較基準年（2005年）減4.64%，也較2022年下降3.02%，整體溫室氣體排放已呈下降趨勢。

環境部指出，統計結果顯示，台灣2023年總溫室氣體排放量為278.63百萬公噸，較基準年減少4.48%，扣除碳匯21.73百萬公噸，淨排放量為256.90百萬公噸，相較基準年減少4.64%，較前一年（2022年）減少3.02%。

環境部氣候變遷署淨零推動組組長溫育勇告訴中央社記者，若以各部門減量來看，廢棄物部門減量比例最高，下降5.7%、具體減量約為154千公噸，減量來源包含廢水處理和廢棄物掩埋減量等。

溫育勇進一步說明，能源部門排放量就占台灣總溫室氣體約9成，2023年較2022年減量2.94%，雖然比例不高，但換算下來約7641千公噸，是各部門減量最多者；減量主因包含燃料燃燒減量、電力排放係數下降等。

台灣溫室氣體排放趨勢。（圖取自環境部網頁enews.moenv.gov.tw）

環境部表示，就台灣歷年溫室氣體排放趨勢，自2007年達高峰後整體呈下降趨勢，期間2021年因疫情趨緩、經濟復甦呈單一年上升，2022年及2023年排放量則再度呈現穩定下降趨勢。

環境部分析溫室氣體種類，占比最高為二氧化碳（占95.86%），甲烷（占1.60%）及氧化亞氮（1.31%）依序號次之。溫育勇解釋，二氧化碳主要來源為燃料燃燒（工廠排放、交通運輸等）；甲烷則包含畜牧業、廢棄物掩埋等。

環境部指出，若就二氧化碳排放密集度（每單位GDP之二氧化碳排放）分析，2023年為每公斤二氧化碳0.01140元，相較2022年減少約4.14%，相較基準年減少44.62%，反映能源效率逐年改善趨勢。

台灣二氧化碳排放密集度趨勢。（圖取自環境部網頁enews.moenv.gov.tw）

環境部說明，今年迄今已有40國上網公布2023年溫室氣體排放清冊。台灣雖非聯合國締約方，但主動接軌國際，自2015年起每年依據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）「國家溫室氣體清冊指南」編撰發布清冊報告；台灣清冊報告數據亦為德國波茲坦氣候衝擊研究所（PIK）等國際機構納入。（編輯：陳清芳）1140526