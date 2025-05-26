加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活
AI淨零
新聞專題
AI淨零1/95
首頁 / 生活

2023年減碳約3% 環境部：排放呈下降趨勢

2025/5/26 16:15（5/26 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為從遠處眺望高雄林園工業區一景。（中央社檔案照片）
圖為從遠處眺望高雄林園工業區一景。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北26日電）環境部今天公布最新國家溫室氣體排放清冊（2025年版），指出台灣2023年淨排放量較基準年（2005年）減4.64%，也較2022年下降3.02%，整體溫室氣體排放已呈下降趨勢。

環境部指出，統計結果顯示，台灣2023年總溫室氣體排放量為278.63百萬公噸，較基準年減少4.48%，扣除碳匯21.73百萬公噸，淨排放量為256.90百萬公噸，相較基準年減少4.64%，較前一年（2022年）減少3.02%。

環境部氣候變遷署淨零推動組組長溫育勇告訴中央社記者，若以各部門減量來看，廢棄物部門減量比例最高，下降5.7%、具體減量約為154千公噸，減量來源包含廢水處理和廢棄物掩埋減量等。

溫育勇進一步說明，能源部門排放量就占台灣總溫室氣體約9成，2023年較2022年減量2.94%，雖然比例不高，但換算下來約7641千公噸，是各部門減量最多者；減量主因包含燃料燃燒減量、電力排放係數下降等。

台灣溫室氣體排放趨勢。（圖取自環境部網頁enews.moenv.gov.tw）
台灣溫室氣體排放趨勢。（圖取自環境部網頁enews.moenv.gov.tw）

環境部表示，就台灣歷年溫室氣體排放趨勢，自2007年達高峰後整體呈下降趨勢，期間2021年因疫情趨緩、經濟復甦呈單一年上升，2022年及2023年排放量則再度呈現穩定下降趨勢。

環境部分析溫室氣體種類，占比最高為二氧化碳（占95.86%），甲烷（占1.60%）及氧化亞氮（1.31%）依序號次之。溫育勇解釋，二氧化碳主要來源為燃料燃燒（工廠排放、交通運輸等）；甲烷則包含畜牧業、廢棄物掩埋等。

環境部指出，若就二氧化碳排放密集度（每單位GDP之二氧化碳排放）分析，2023年為每公斤二氧化碳0.01140元，相較2022年減少約4.14%，相較基準年減少44.62%，反映能源效率逐年改善趨勢。

台灣二氧化碳排放密集度趨勢。（圖取自環境部網頁enews.moenv.gov.tw）
台灣二氧化碳排放密集度趨勢。（圖取自環境部網頁enews.moenv.gov.tw）

環境部說明，今年迄今已有40國上網公布2023年溫室氣體排放清冊。台灣雖非聯合國締約方，但主動接軌國際，自2015年起每年依據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）「國家溫室氣體清冊指南」編撰發布清冊報告；台灣清冊報告數據亦為德國波茲坦氣候衝擊研究所（PIK）等國際機構納入。（編輯：陳清芳）1140526

#溫室氣體
#德國
#聯合國
#環境部
#淨零台灣
#溫育勇
延伸閱讀
環境部：台灣2023淨排碳量 較2005減4.64%日本2023年度溫室氣體排放量 連續2年減少劉世芳：續透過科學研究 建立濕地碳匯資料能源溫室氣體難減 彭啓明：加速發展綠能、新科技
AI淨零
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
和碩推動淨零轉型 攜手7供應商減碳逾1.4萬公噸
21
更多編輯台推薦新聞：