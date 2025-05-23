彭啓明：亞洲空品台灣僅次於日本 科學數據佐證

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）環境部長彭啓明今天表示，台灣空氣品質在亞洲僅次於日本，有相關科學數據佐證，而空氣污染來源非常多，非僅固定污染源，還有很多來源，建議科學討論。

興達電廠 興達電廠小檔案 設立動機：因應南部工業成長帶動電力需求 啟用時間：1982年 規模：為全台第三大電廠，僅次於台中電廠、大潭電廠 機組：4部燃煤與5部燃氣 總容量：432.6萬瓩 資料來源：台電 看更多 關閉 3、4號燃煤機組近日連3天開機遭質疑，彭啓明昨天表示，興達電廠低於8%時可啟用3、4號機組，沒違反環境影響評估承諾，而台灣空品在亞洲僅次於日本；媒體報導，桃園市副市長蘇俊賓說：「如果部長只是在眾多指標裡面找到最有利的角度來合理化包裝，這樣的做法是誤導。」

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彭啓明上午在環境部接受媒體聯訪表示，環境部用的是標準國家空品規則，台灣在亞洲僅次於日本有相關科學數據。

此外，彭啓明說，燃氣與燃煤造成的空污排放量完全不同，一般火力發電也分燃氣與燃煤，燃氣產生的空污量比燃煤少很多，以氣換煤是政府長期趨勢。（編輯：李明宗）1140522