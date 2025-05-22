曾文生：併聯發電資訊透明 興達電廠絕無偷開

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（中央社記者賴于榛台北22日電）興達電廠的3、4號燃煤機組近日連3天開機，遭外界質疑是電力不足「偷開」。台電董事長曾文生今天說，興達是依環評規範，在備轉容量率8%以下才啟動，且併聯發電資訊公開透明，絕無偷開；環境部長彭啓明也說，經檢視後興達電廠並無違反環評承諾。

興達電廠的3、4號燃煤機組近日連續3天開機，遭外界質疑電力不足。曾文生今天出席政院會後記者會時指出，環評書件裡面清楚載明，興達3號機除役是在年底、4號機則是明年年底，因此2部機組尚未除役，而為環境友善，也規範2部機組須在備轉容量率8%以下才啟動。

曾文生指出，興達電廠2部機組到今年5月下旬為止，啟動時間都有限，且機組併聯發電等資訊都會公開，絕對符合法律規範，也絕對沒有偷開機組。

他也說，特定機組啟用不會是常態，緊急啟用對整年空污影響較小，且也要非空污季節才能啟用，這次調度是在有限時間之內，合理調度資源。

彭啓明則在記者會說明，興達電廠低於8%時候可以啟用3、4號機組，確實沒有違反環評承諾。

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彭啓明還說，台灣空污減量部分，PM2.5從2013年平均24，降至去年的12.8，而經不同專家計算，其實台灣移動污染源已經超過固定污染源，顯見空污防制來到深水區，未來要持續下降不能只靠台電或是固定式污染源的調整，而是全民要一起改變。

他提到，台灣空品在亞洲僅次於日本，日本2024年平均不到10、韓國17、中國接近30，希望外界能少用「用肺發電」這個詞，政府也會持續推動淨零轉型，目標2030年PM2.5降至10、2035年為8。（編輯：翟思嘉）1140522