核安會：核電機組重啟須有3條件 核安核廢得到處理及社會共識

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（中央社記者林敬殷台北21日電）立法院會昨天通過民眾黨立法院黨團所提重啟核三公投案，核能安全委員會主委陳明真今天表示，重啟要有3大條件，核安、核廢料可以得到處理及社會共識。至於重啟與否，由政策主管機關決定，核安會只是管制機構，將依國際標準審查，決定核准與否。

立法院教育及文化委員會今天處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案，陳明真在會前受訪時做上述表示。

核三廠2號機5月17日停機前，立法院於5月13日三讀修正通過藍白立委所提核子反應器設施管制法第6條，核電機組得延長運轉期限；藍白立委昨天再度聯手通過重啟核三公投案，台灣邁入非核家園前後波折不斷。

對於立法院修法後何時完成子法的法制工作，陳明真表示，這個有一定的行政程序，先要做法規的修訂，然後內部要審議，法規公告2個月，走完必要程序大概要4個月。

媒體詢問，若核電機組重啟，核廢料放置何處。陳明真說，核電機組重啟有3大條件，核安、核廢料可以得到處理及社會共識；經濟部跟台電根據需求向核安會申請，核安會根據這些再做評估，至於核廢料，是台電要處理的事情。

媒體引用近期一項民調顯示，高達5成5民眾支持核電延役換照，陳明真表示，要不要重啟核電，是經濟部及台電根據電力需求、電廠老化程度、成本等因素來決定是否申請重啟，核安會是管制機構，是做把關的工作，政策還是由政策主管機關決定。

陳明真表示，核安會只是管制機關，公投若通過，經濟部與台電決定要不要提出申請；若提出的話，會依照國際標準來審查申請案，來決定核不核准。

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至於審查時間，陳明真表示，這個比較不好估計，有很多變數，比方說老化的程度、更換零件，都需要時間，無法給一個確定的時間。

媒體詢問近期是否有跟總統賴清德見面，或賴總統是否有任何指示，陳明真說，沒有見面，沒有指示。（編輯：張良知）1140521