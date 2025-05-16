空氣品質白皮書導入AI 2035目標PM2.5降至8微克

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）環境部今天發布空氣品質政策白皮書，擬定2035年細懸浮微粒（PM2.5）濃度降至8微克，未來將透過修法、導入AI等，強化有害空污管制、改善校園周邊環境及建置環境互動地圖等。

環境部召開記者會發表空氣品質政策白皮書，白皮書結合民眾對空氣品質的需求，透過許願池、公民咖啡館、專家平台等公開收集關注議題，並導入新興技術與研究、增強空氣品質政策的科學性、可信賴性等。

環境部長彭啓明表示，台灣改善空氣品質遇到很大難題，現在台灣空氣品質在亞洲僅次於日本，但民眾卻無感，反而認為越來越糟，這次白皮書便是從讓民眾有感的角度出發，「以科學為本、民意為依歸」，希望能打造貼近人民的空品政策願景。

彭啓明說，白皮書搜集發現，民眾最關注的是交通污染源，工業污染源其次，再來是民生逸散源，因此將從這些角度擬定對策，預計會加強管制策略、修改相關空污法規，也會與相關部會合作。

環境部大氣環境司長黃偉鳴表示，空氣品質白皮書共有4大核心章節，包含促進全民永續健康、精進污染改善重點、淨零共利減污以及科技應用與公民參與，未來將以健康為導向空氣品質目標，將聚焦兒少與敏弱族群空氣權、逐步改善校園周邊環境，也將室內空品管理納為政策核心。

至於污染改善方面，黃偉鳴說，會更著重於新興污染物等，在淨零趨勢下，白皮書也針對運輸、能源、住商、農業等部門提出減污與減碳共利方向，包括提升電動車普及率、港口岸電建置、推動建築節能與低碳工法、發展空氣品質植生淨化等。

此外，白皮書也導入人工智慧管理、大數據分析及科技監控等技術手段，未來將精進不法查緝與污染改善，環境部也設立「空氣品質監測與預報中心」，將透過推動多元資訊平台、環境互動資訊等機制，拉近民眾與空氣品質的距離。

中央大學工學院環境工程研究所教授張木彬表示，現在空氣品質改善已經進入深水區，越來越困難，除了外部因素的改善，民眾對空氣品質的重視也很重要，台灣地區有8成發電是靠火力，民眾只要隨手關燈、減少電力使用就有助於空氣品質改善。

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張木彬說，這些看起來是日常很小的動作，但只要每個人都做，聚沙成塔，改善空氣品質的力量就會很大。

環境部「空氣品質政策白皮書」聚焦各界建言形塑42項關鍵議題，並盤點62項未來具體工作，以「健康永續」為願景訂定PM2.5年平均濃度降至10微克、2035年進一步降至8微克目標，盼引領台灣空氣品質治理邁入全新里程碑。（編輯：管中維）1140516