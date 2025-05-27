加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／孫易磊日職生涯首救援成功 英雄訪問幾乎全日文回答
首頁 / 社會

三峽車禍效應 部分議員呼籲停拆人行陸橋

2025/5/27 20:01（5/27 21:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
三峽發生重大車禍後，新北市議員盼謹慎評估並暫停拆除陸橋，讓行人過馬路時能有所選擇；工務局長馮兆麟（立者）27日對此表示，這由區公所提案，工務局才會依程序辦理，會先進行試封閉，等到民意回饋後再決定是否要拆除。中央社記者王鴻國攝 114年5月27日
三峽發生重大車禍後，新北市議員盼謹慎評估並暫停拆除陸橋，讓行人過馬路時能有所選擇；工務局長馮兆麟（立者）27日對此表示，這由區公所提案，工務局才會依程序辦理，會先進行試封閉，等到民意回饋後再決定是否要拆除。中央社記者王鴻國攝 114年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北27日）三峽發生重大車禍，國民黨議員周勝考及洪佳君今天呼籲謹慎評估、暫停拆除人行陸橋，讓行人過馬路時能有所選擇；工務局長馮兆麟表示，這由區公所提案，工務局才依程序辦理。

新北市議會今天進行業務質詢，根據新北市工務局統計，新北市改制以來，13年間拆除了58座人行陸橋。周勝考質疑在三峽區北大國小外發生多人死傷重大車禍，市府卻仍持續執行人行陸橋的拆除，根本沒有重視人行的權利。

他表示，市府拆了學校附近多個陸橋，包括板橋國小前的陸橋，又封閉板橋國小後的陸橋，讓小學生們被迫走斑馬線過馬路。府中遊龍陸橋也沒壞，卻封閉準備拆除，難道要把陸橋鋼架拆去賣。

他強調，陸橋是人行的，應讓行人過馬路時能有所選擇，小孩子要不要走？老人家要不要走？年輕人要不要走？那都是人的自由。為何一定要逼人走行人穿越道過馬路。他要求工務局暫停拆除板橋的陸橋，一週內安排議員會勘。

洪佳君表示，在三峽發生重大事故後，人的想法會有所改變，每座陸橋有居民的共同記憶、文化保存的價值，最重要的用路人的安全，這都應一併來被考量的，陸橋拆除要謹慎評估。

google news透過 Google News追蹤中央社

馮兆麟表示，由區公所在前一年度提案評估是否拆除陸橋，工務局才會依程序辦理，會先進行試封閉，等到民意回饋後再決定是否要拆除。

他表示，工務局每年都會針對這陸橋做耐震檢測，如果有不足的部分，會評估是不是要去做補強拆除；之前推動的陸橋拆除，很多學校有要求保留，經過評估及跟學校、地方討論並有共識後，很多案子都是繼續保留，但是前提之下要確保這個陸橋的安全。（編輯：林恕暉）1140527

#三峽區
#工務局
#周勝考
#洪佳君
#馮兆麟
#新北市工務局
#國民黨
#新北市議會
周勝考
新北議會默哀 民代抨市府狂拆天橋要人走虎口
洪佳君
凌濤等人質疑與詐團往來 鄭文燦撤告不起訴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：