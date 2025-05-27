限空令退場 彭金隆：盼市場回歸理性、措施隨時可動用

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（中央社記者羅元駿台北27日電）金管會解除限空令後，台股連2日下跌。金管會主委彭金隆今天表示，解除暫行措施是盼市場回歸理性，而暫行措施是隨時可以動用，金管會也將非常機動、維持高度彈性。

彭金隆今天出席金管會端午節記者會表示，台灣資本市場在全球排名接近前10大，金管會希望盡早回歸市場機制，目前雖然變數仍多，但盼市場回到理性。

彭金隆說，不會因1、2天漲跌就決定成效與否，而是讓市場回歸機制，但金管會一定是隨時保持高度警戒、必要時採取相關措施。他也強調，暫行措施是隨時可以動用，金管會將非常機動、維持高度彈性。

金管會證期局長張振山說明，外資昨天買超約新台幣134億元、今天反手賣超約90億元，2天合計淨買超約40億元，「我覺得還算不錯」。

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張振山提到，目前須留意是借券賣出占比約6%，不過借券賣出為非權值股，擔保維持率也約180%，都在合理正常範圍，至於多元擔保品措施則是持續。

金管會5月23日宣布，鑒於近期國內外股市已逐步回穩，5月26日起恢復每日盤中借券賣出委託數量與最低融券保證金成數等2項限制，並維持放寬擔保品範圍措施。（編輯：潘羿菁）1140527